Україна отримає $500 тис. конфіскованих російських активів: США передадуть їх через Естонію

Про це у коментарі Суспільному повідомила заступниця генерального прокурора США Ліза Монако.

За її словами, конфісковані активи РФ передадуть Естонії на користь України, оскільки "наразі наша чинна влада не дозволяє напряму передавати ці кошти".

"Як зазначено в угоді, яку ми підпишемо сьогодні, Естонія спрямує ці кошти для запуску проєкту, спрямованого на швидшу та ефективну оцінку шкоди, завданої українським системам передачі та розподілу електроенергії. Це крок до справедливості та відновлення, але це необхідний крок, і він прокладає новий шлях до боротьби з безперервною жорстокістю Росії", - сказала заступниця генпрокурора.

Монако вказала, що разом з конфіскацією цих коштів США висунули звинувачення шістьом людям у порушеннях експортного контролю та відмиванні грошей. Це стало можливим завдяки запуску оперативної групи Kleptocapture, яка "зосереджена на переслідуванні нечесних здобутків тих, хто підтримує російську військову машину".

Оперативна група займається не лише судовим переслідуванням тих, хто причетний до порушення санкцій США та законів про експортний контроль для підтримки агресії РФ, а й налаштована конфіскувати кошти та використовувати їх активи для підтримки України.

Монако додала, що мін'юст США "продовжуватиме шукати креативні рішення, щоб український народ міг реагувати та відбудовувати долар за доларом, будинок за будинком, місто за містом".