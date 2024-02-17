Україна отримає $500 тис. конфіскованих російських активів: США передадуть їх через Естонію
Заступниця генерального прокурора США Ліза Монако у суботу, 17 лютого, повідомила, що США через Естонію передадуть Україні 500 тисяч доларів конфіскованих російських активів
Про це у коментарі Суспільному повідомила заступниця генерального прокурора США Ліза Монако.
За її словами, конфісковані активи РФ передадуть Естонії на користь України, оскільки "наразі наша чинна влада не дозволяє напряму передавати ці кошти".
"Як зазначено в угоді, яку ми підпишемо сьогодні, Естонія спрямує ці кошти для запуску проєкту, спрямованого на швидшу та ефективну оцінку шкоди, завданої українським системам передачі та розподілу електроенергії. Це крок до справедливості та відновлення, але це необхідний крок, і він прокладає новий шлях до боротьби з безперервною жорстокістю Росії", - сказала заступниця генпрокурора.
Монако вказала, що разом з конфіскацією цих коштів США висунули звинувачення шістьом людям у порушеннях експортного контролю та відмиванні грошей. Це стало можливим завдяки запуску оперативної групи Kleptocapture, яка "зосереджена на переслідуванні нечесних здобутків тих, хто підтримує російську військову машину".
Оперативна група займається не лише судовим переслідуванням тих, хто причетний до порушення санкцій США та законів про експортний контроль для підтримки агресії РФ, а й налаштована конфіскувати кошти та використовувати їх активи для підтримки України.
Монако додала, що мін'юст США "продовжуватиме шукати креативні рішення, щоб український народ міг реагувати та відбудовувати долар за доларом, будинок за будинком, місто за містом".
- 12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.8 Купівля 37.8Продаж 38.38
- EUR Купівля 40.71Продаж 41.53
- Актуальне
- Важливе