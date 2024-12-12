Україна отримала б до 15 млрд грн податків у разі легалізації крипторинку, – дослідження

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань інновацій, розвитку освіти, науки й технологій України Михайло Федоров, з посиланням на дослідження Global Ledger.

За результатами дослідження, Україна створює 2,5 % світового трафіку криптовалют. Так, якби ринок криптовалюти був легалізований, держава могла б отримати близько 8,34 млрд грн податків від зареєстрованих в Україні криптобірж та ще до 6,53 млрд грн від оподаткування доходів громадян за 2021–2024 роки.

Федоров зазначив, що Мінцифри активно працює над законопроєктом з легалізації ринку криптоактивів у межах робочої групи, створеної при профільному комітеті. За його словами, обсяг надходжень прямо залежатиме від концептів регулювання й оподаткування, які будуть закладені в цей закон.

Міністр також наголосив, що легалізація криптовалют потрібна не лише державі, а й бізнесу. Він зазначив, що завдяки цьому підприємці зможуть отримати конкурентні переваги на глобальному ринку, юридичний захист і можливість залучати інвестиції.

"Завдяки легалізації ринку українські спеціалісти зможуть працювати вдома, а бюджет щорічно поповнюватиметься додатковими податковими надходженнями", – резюмував очільник відомства.