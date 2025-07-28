Україна вперше почала імпорт азербайджанського газу Трансбалканським маршрутом
Група "Нафтогаз" уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу. Його поставку здійснюють через Болгарію та Румунію
Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".
Група вперше підписала угоду з SOCAR Energy Ukraine про імпорт газу Азербайджану. Його доставки здійснюватимуть Трансбалканським маршрутом: через Болгарію, Румунію й до українського кордону.
"Це невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці. А також ще один приклад диверсифікації джерел постачання та зміцнення енергетичної безпеки України", — сказав голова правління Нафтогаз Сергій Корецький.
- Раніше оператори газотранспортних систем Польщі та України домовилися про тимчасове збільшення гарантованої потужності для імпорту газу в Україну — з 6,4 до 12,4 млн кубометрів на добу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.49 Купівля 41.49Продаж 41.98
- EUR Купівля 48.68Продаж 49.37
- Актуальне
- Важливе