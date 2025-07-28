Україна вперше почала імпорт азербайджанського газу Трансбалканським маршрутом

Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Група вперше підписала угоду з SOCAR Energy Ukraine про імпорт газу Азербайджану. Його доставки здійснюватимуть Трансбалканським маршрутом: через Болгарію, Румунію й до українського кордону.

"Це невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці. А також ще один приклад диверсифікації джерел постачання та зміцнення енергетичної безпеки України", — сказав голова правління Нафтогаз Сергій Корецький.