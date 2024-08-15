Українці зменшили використання готівки на користь карток: що купують найбільше
За шість місяців 2024 року через мережу ПриватБанку українці оплатили картками 1,6 млрд покупок, що на третину більше, ніж торік
Про це повідомив керівник напряму торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко.
Так, за перші шість місяців 2024 через мережу торгових терміналів ПриватБанку українці сплатили на 27,3% більше покупок, аніж за перше півріччя 2023 року.
З початку 2024 українці найбільше витрачали грошей на купівлю харчових продуктів. Зазначають, що частка оплат у продуктових магазинах і супермаркетах у загальному обсязі безготівкових оплат українців за пів року становить 44%.
На другому місці за обсягом карткових витрат - покупка ліків і товарів для здоровʼя, яка у 2024 в споживчому кошику українця становить 6,6%.
На третьому - оплата в закладах громадського харчування - 6,4%.
Витрати на одяг та взуття становлять 4,5% від обсягів безготівкових оплат українців, на паливо - 4,2%. Товари для дому займають 4% споживчого кошика, електроніка та побутова техніка (3,8%), витрати на транспорт (1,5%) та відпочинок (1,4%).
- У липні НБУ повідомляв, що перебої з електропостачанням, спричинені масованими атаками Росії на енергетичну інфраструктуру України, стимулюють громадян мати певний запас готівки.
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