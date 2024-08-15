Українці зменшили використання готівки на користь карток: що купують найбільше

Про це повідомив керівник напряму торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко.

Так, за перші шість місяців 2024 через мережу торгових терміналів ПриватБанку українці сплатили на 27,3% більше покупок, аніж за перше півріччя 2023 року.

З початку 2024 українці найбільше витрачали грошей на купівлю харчових продуктів. Зазначають, що частка оплат у продуктових магазинах і супермаркетах у загальному обсязі безготівкових оплат українців за пів року становить 44%.

На другому місці за обсягом карткових витрат - покупка ліків і товарів для здоровʼя, яка у 2024 в споживчому кошику українця становить 6,6%.

На третьому - оплата в закладах громадського харчування - 6,4%.

Витрати на одяг та взуття становлять 4,5% від обсягів безготівкових оплат українців, на паливо - 4,2%. Товари для дому займають 4% споживчого кошика, електроніка та побутова техніка (3,8%), витрати на транспорт (1,5%) та відпочинок (1,4%).