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Головна Економіка Улітку 2024 року різко зросла кількість жінок-ФОПів на тлі загального спаду реєстрацій нових фізичних осіб-підприємців. Дослідження YouControl
Аналітика

Улітку 2024 року різко зросла кількість жінок-ФОПів на тлі загального спаду реєстрацій нових фізичних осіб-підприємців. Дослідження YouControl

24 вересня, 2024 вiвторок
15:45
Економіка робота_документи_підрахунки

Команда аналітиків YouControl.Market виявила, що у червні 2024 року реєстрація нових фізичних осіб-підприємців (ФОП) зменшилася на третину у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року

Зміст

YouControl проаналізували чи залишилася динаміка відкриття спадаючою у наступні літні місяці. Разом з тим, переглянули статистику закриття-відкриття  ФОПів у літні місяці за останні чотири роки. Більше про тенденції на ринку — у новому дослідженні від команди YouControl.Market. 

Важливі факти:

  • Улітку 2024 року реєстрації ФОП знизилися на 19,8% порівняно з літом 2023 року. 

  • Частка жінок серед нових реєстрацій ФОП у літні місяці 2024 році зросла до 62,49% — це рокорд за останні 4 роки, що свідчить про збільшення їх активності у бізнесі.

  • Кількість закритих ФОПів у секторі інформаційних технологій зросла в два з половиною рази у порівнянні з літом 2021 року, а відкриття нових значно знизилося.

Кількість зареєстрованих ФОПів улітку 2024 зменшилася на 19,8% у порівнянні з літом 2023.

Порівняно з 2023 роком, кількість нових ФОПів зменшилася на 19,8% (на 18,2 тисячі ФОПів менше відкрили влітку 2024, ніж улітку 2023). Водночас, варто відзначити, що спад у порівнянні з літом 2021 року не є таким суттєвим і склав усього 5%. Загалом в Україні за літо 2024 року зареєстрували близько 73,6 тис. нових ФОПів. 

Кількість припинень діяльності ФОПів у 2024 році (48,0 тис.) також знизилася на 9,38% у порівнянні з літом 2023 року (52,9 тис.). Проте у порівнянні з 2021 роком (42,6 тис.) бачимо негативну динаміку, бо кількість закритих ФОПів приросла на 12,6%. 

У всіх областях спостерігається спад реєстрацій ФОПів у порівнянні з літом 2023 року

Найвищий спад реєстрацій у літні місяці 2024 року у порівнянні до аналогічного періоду 2023 року у Донецькій — 29,9%, Івано-Франківській — 28,4%, Черкаській — 27,7%, Миколаївській — 25,1% областях та м. Києві — 23,7%. 

 

Найбільше ФОПів зареєстрували у м. Київ — 9,8 тис, Дніпропетровській — 6,9 тис, Львівській — 5,6 тис, Київській — 5,4 тис та Харківській — 5,3 тис областях. 

"Виявлений факт зменшення кількості реєстрацій підтверджує наші попередні висновки про те, що високий рівень реєстрації юридичних осіб та ФОП у 2023 році мав природу "відкладеного попиту" на послуги з державної реєстрації компаній, що було більш складною задачею у перший рік (2022)  повномасштабної війни, - зазначає фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк. - Наразі відбувся не так спад рівня реєстрацій, як повернення на більш звичні, "природні" темпи реєстрацій бізнесу в Україні".

Однією з найпромовистіших тенденцій літа 2024 року є різка зміна гендерного балансу серед фізичних-осіб підприємців на користь жінок. Хоча загальний приріст кількості реєстрацій зменшився, частка жінок серед нових ФОПів значно зросла: влітку 2024 року 62,5% (46,0 тис.) нових ФОПів відкрили жінки. Літом 2023 року було 58,2% (53,4 тис.), а в 2021 — 51,3% (39,7 тис.).

Водночас у припиненні діяльності зросла частка чоловіків. У 2024 році чоловіки становили 52,28% (25,1 тис.) серед тих, хто припинив діяльність, що також є показовим трендом порівняно з попередніми роками. Адже влітку 2023 року частка чоловіків серед закритих ФОПів складала 48,1% (25,5 тис.), а у 2021 — 45,9% (19,6 тис.). 

Закриття ІТ ФОПів улітку 2024 року зросло в два з половиною рази у порівнянні з літом 2021 року 

Сфера роздрібної торгівлі, попри загальний спад, залишається відносно стабільною — кількість реєстрацій ФОП у 2024 році знизилася лише на 20% порівняно з 2023 роком, але все ще перевищує показники 2021 року на 3%.

Інформаційні технології, які були драйвером розвитку в попередні роки, показали спад реєстрацій ФОП на 21% (9,1 тис.) у 2024 році порівняно з 2023 роком (11,6 тис.) і майже на 48% (18,7 тис.) порівняно з 2021. До того ж, кількість закритих ФОПів за літні місяці 2024 року зросла на 157% у порівнянні з цим же періодом 2021 року: 8,8 тис. проти 3,4 тис. 

Натомість оптова торгівля та громадське харчування демонструють позитивні тенденції. У 2024 році (4,6 тис.) кількість нових ФОП в оптовій торгівлі зросла на 8% порівняно з 2023 (4,2 тис.) і на 69% у порівнянні з 2021 роком (2,7 тис.). 

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Україна
ФОП
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