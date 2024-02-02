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Головна Економіка В Україні запустили процедуру приватизації державної частки ТРЦ Ocean Plaza

В Україні запустили процедуру приватизації державної частки ТРЦ Ocean Plaza

2 лютого, 2024 п'ятниця
15:08
Економіка Ocean Plaza

Фонд державного майна України запустив процедуру приватизації державної частки торгово-розважального центру в Києві Ocean Plaza

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Він зазначив, що зараз Фондом формується аукціонна комісія: вона визначатиме умови та стартову ціну продажу активу. Після цього їх внесуть на затвердження Кабінету Міністрів України.

Коваль підкреслив, що санкційне майно є важливим напрямком для ФДМУ, оскільки кошти будуть спрямовані на відновлення країни, а компанію отримають проукраїнські власники.

"Наразі Фонд очікує від ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь", яка є власником ТРЦ Ocean Plaza, надання пакета документів про фінансово-майновий стан товариства. Ця інформація необхідна для формування віртуальної кімнати даних, де потенційні інвестори зможуть ознайомитися з достовірними та детальними відомостями про виставлений актив", - розповів голова Фонду.

Водночас Коваль зауважив, що до кінця лютого ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" повинен надати фінансову звітність за минулий рік, а також запевнив, що всі приватизаційні процеси щодо державної частки ТРЦ Ocean Plaza відбуваються у чітко визначеному законом порядку.

  • 5 жовтня Фонд держмайна запропонував продати державну частку ТРЦ Ocean Plaza.
Теги:
Суспільство
Україна
Фонд держмайна
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