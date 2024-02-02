В Україні запустили процедуру приватизації державної частки ТРЦ Ocean Plaza
Фонд державного майна України запустив процедуру приватизації державної частки торгово-розважального центру в Києві Ocean Plaza
Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.
Він зазначив, що зараз Фондом формується аукціонна комісія: вона визначатиме умови та стартову ціну продажу активу. Після цього їх внесуть на затвердження Кабінету Міністрів України.
Коваль підкреслив, що санкційне майно є важливим напрямком для ФДМУ, оскільки кошти будуть спрямовані на відновлення країни, а компанію отримають проукраїнські власники.
"Наразі Фонд очікує від ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь", яка є власником ТРЦ Ocean Plaza, надання пакета документів про фінансово-майновий стан товариства. Ця інформація необхідна для формування віртуальної кімнати даних, де потенційні інвестори зможуть ознайомитися з достовірними та детальними відомостями про виставлений актив", - розповів голова Фонду.
Водночас Коваль зауважив, що до кінця лютого ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" повинен надати фінансову звітність за минулий рік, а також запевнив, що всі приватизаційні процеси щодо державної частки ТРЦ Ocean Plaza відбуваються у чітко визначеному законом порядку.
- 5 жовтня Фонд держмайна запропонував продати державну частку ТРЦ Ocean Plaza.
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