В Україні зміняться ціни на чотири категорії круп
Голова Міжнародної асоціації гречки та експерт аграрного ринку Сергій Громовий попередив українців, що ціни на чотири категорії круп зміняться
Про це пише politeka.net.
За словами Громового, ціни на гречку точно не піднімуться. Така ж ситуація прогнозується і для пшеничних, кукурудзяних і гречаних круп. Він також додав, що гречка буде доступна для роздрібного продажу за 21-25 гривень за кілограм.
"У минулому році площі засіву гречки збільшилися з 80 000 гектарів до 120 000 гектарів, що спричинило хороший урожай і різке зниження ціни. Якщо і буде зростання цін на гречку, то, можливо, лише наприкінці 2024 року, якщо сільгосппідприємства зменшать площі під нею у новому сезоні. Це можливо, оскільки багато хто не отримав запланованого прибутку", - зазначив Громовий.
Крім цього, українцям слід готуватися до стабільних цін на інші види круп: пшеничну, кукурудзяну, пшонку. Громовий додає, що проблем для вирощування цих продуктів немає і їхньої кількості на ринку вже більше ніж достатньо.
- Як змінилися ціни на борщовий набір та інші основні продукти в перший рік війни, читайте тут.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.58 Купівля 37.58Продаж 38.25
- EUR Купівля 40.94Продаж 41.82
- Актуальне
- Важливе