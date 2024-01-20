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В Україні зміняться ціни на чотири категорії круп

20 січня, 2024 субота
10:31
Економіка гречка

Голова Міжнародної асоціації гречки та експерт аграрного ринку Сергій Громовий попередив українців, що ціни на чотири категорії круп зміняться

Про це пише politeka.net.

За словами Громового, ціни на гречку точно не піднімуться. Така ж ситуація прогнозується і для пшеничних, кукурудзяних і гречаних круп. Він також додав, що гречка буде доступна для роздрібного продажу за 21-25 гривень за кілограм.

"У минулому році площі засіву гречки збільшилися з 80 000 гектарів до 120 000 гектарів, що спричинило хороший урожай і різке зниження ціни. Якщо і буде зростання цін на гречку, то, можливо, лише наприкінці 2024 року, якщо сільгосппідприємства зменшать площі під нею у новому сезоні. Це можливо, оскільки багато хто не отримав запланованого прибутку", - зазначив Громовий.

Крім цього, українцям слід готуватися до стабільних цін на інші види круп: пшеничну, кукурудзяну, пшонку. Громовий додає, що проблем для вирощування цих продуктів немає і їхньої кількості на ринку вже більше ніж достатньо.

  • Як змінилися ціни на борщовий набір та інші основні продукти в перший рік війни, читайте тут.
Суспільство
Україна
зернові
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