В Україні зміняться ціни на чотири категорії круп

Про це пише politeka.net.

За словами Громового, ціни на гречку точно не піднімуться. Така ж ситуація прогнозується і для пшеничних, кукурудзяних і гречаних круп. Він також додав, що гречка буде доступна для роздрібного продажу за 21-25 гривень за кілограм.

"У минулому році площі засіву гречки збільшилися з 80 000 гектарів до 120 000 гектарів, що спричинило хороший урожай і різке зниження ціни. Якщо і буде зростання цін на гречку, то, можливо, лише наприкінці 2024 року, якщо сільгосппідприємства зменшать площі під нею у новому сезоні. Це можливо, оскільки багато хто не отримав запланованого прибутку", - зазначив Громовий.

Крім цього, українцям слід готуватися до стабільних цін на інші види круп: пшеничну, кукурудзяну, пшонку. Громовий додає, що проблем для вирощування цих продуктів немає і їхньої кількості на ринку вже більше ніж достатньо.