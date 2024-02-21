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Вимоги ЄС і МВФ: посли G7 у листі Стефанчуку назвали очікувані складові реформи БЕБ, - ЗМІ

21 лютого, 2024 середа
20:29
Економіка БЕБ, Бюро економічної безпеки

Посли країн G7 наполягають, аби в ході реформи Бюро економічної безпеки перезавантаження торкнулося його керівництва, а інших співробітників органу перевірили на доброчесність

Про це повідомляє Економічна правда.

Відповідний лист посли направили до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Зокрема у листі посли G7 нагадали, що Україна повинна "запровадити законодавство, яке дозволить провести конкурентний, прозорий відбір нового керівника та інших співробітників бюро, включаючи надійну перевірку їхньої доброчесності", згідно зі звітом Єврокомісії про політику розширення від 8 листопада 2023 року.

"Також перезавантаження БЕБ є однією з вимог меморандуму про співпрацю України з МВФ", - пишуть у виданні.

За словами послів, для виконання Україною цих вимог, реформа БЕБ повинна включати наступні елементи:

  1. Відкритий, конкурентний і прозорий конкурс на посаду нового директора БЕБ, включаючи перевірку доброчесності.

  2. Проведення незалежного аудиту діяльності БЕБ через один і три роки після призначення нового директора.

  3. Виключення можливості звільнення голови БЕБ Кабінетом міністрів, натомість залишити таку можливість за висновками незалежної оцінки.

  4. Переатестація всіх працівників БЕБ і призначення нових за прозорою та врегульованою законом процедурою.

Просли наголошують, що прийняття цих елементів є дуже важливим.

"Наголошуємо, що прийняття будь-якого законопроекту без цих елементів негативно вплине на фіскальну стабільність країни та виконання нею умов програми МВФ та євроінтеграції", - йдеться у листі послів G7.

Також посли країн G7 "виступають проти будь-яких пунктів у законі про реформу БЕБ, які підривають незалежність інших інституцій".

Копії листа посли G7 також направили до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, міністрам економіки, юстиції, а також головам комітетів Верховної Ради та голові Офісу президента Андрію Єрмаку.

  • 21 лютого нардеп Ярослав Железняк повідомив, що у ВР планують розглянути заканопроєкт про перезавантаження БЕБ "не дивлячись на позицію міжнародних партнерів, бізнесу та громадськості".
Теги:
Суспільство
Україна
Верховна Рада
ЄС
МВФ
G7
Руслан Стефанчук
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