Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Як компанія JYSK адаптувалася до викликів війни. Спецпроєкт "День незалежності. Світлі люди в темні часи. Бізнес"
Партнерський матеріал

Як компанія JYSK адаптувалася до викликів війни. Спецпроєкт "День незалежності. Світлі люди в темні часи. Бізнес"

Юлія Юліна
23 серпня, 2024 п'ятниця
15:05
Економіка

На третій рік повномасштабної війни ворог хоче занурити нас не тільки у темряву без світла, а й у темряву зневіри

Зміст

Про те, як омріяну перемогу пришвидшує український тил, ми розповідаємо у спецпроєкті Еспресо "Світлі люди в темні часи. Бізнес".

Так, про український ритейл в ефірі телеканалу розповіла Світлана Ярош, регіональний керівник "JYSK Україна".

На відміну від багатьох міжнародних компаній, JYSK дуже швидко відкрив магазини після початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Перший день повномасштабного вторгнення для нас був стресом, і всі працівники компанії отримали повідомлення, що ми сьогодні не виходимо на роботу, і кожен співробітник має передусім думати про власну безпеку. Керівництво нашої компанії, звичайно, не знало, що робити в цей час, і вело переговори з нашим данським офісом щодо того, як діяти далі. Паралельно ми відчували потребу в наших товарах, тому що переселенці потребували подушок, ковдр, карематів. Підрозділи ЗСУ, які створювалися, так само потребували наших товарів. До нас почали звертатися люди, й це було основною причиною, чому данський офіс дозволив нам почати працю", – згадує Світлана Ярош початок великої війни.

Спершу товари першої потреби роздавали безоплатно благодійним організаціям.

"1 березня все-таки було ухвалено рішення, що ми будемо поступово відновлювати нашу роботу. Спочатку ми запитали наших працівників, чи вони готові виходити на роботу, чи не відчувають тривогу, страх. Більшість відгукнулися", – розповіла представниця компанії.

За її словами, тих працівників, які боялися виходити на роботу й воліли бути вдома, залишили в штаті. Вони стали до праці, щойно подолали емоційну кризу.

Світлана Ярош зазначила, що з початком повномасштабного вторгнення РФ компанія втратила 10 локацій. Це точки, які було розташовано на окупованих територіях, або ті, які були знищені чи розграбовані росіянами.

Проте під час великої війни JYSK продовжив розвивати мережу.

"За період великої війни ми відкрили 22 нові магазини. Ми відбудували 6 магазинів у Бучі, Гостомелі, реорганізували та перевідкрили 17 локацій. Тобто компанія дійсно розвиває бізнес. Попри війну ми дивимось у світле майбутнє, віримо в нього", – сказала Світлана Ярош.

Водночас JYSK залишається соціально відповідальним бізнесом.

З початку повномасштабного вторгнення РФ компанія реалізувала близько 65 благодійних проєктів. JYSK зосередився на таких напрямах, як соціальна підтримка, емоційна підтримка дітей, протезування військових, донорство крові та розмінування територій України.

Також компанія приділяє значну увагу розвитку своїх співробітників.

"Компанія розвиває власний потенціал для того, щоб людина, яка пішла працювати в JYSK на позицію продавця-консультанта, мала можливість тут працювати довгі роки. Тому що в неї буде кар'єрне зростання й вона бачитиме, що росте разом із компанією. Для цього в нас є низка проєктів. Це і проєкти навчання директора магазину. Це й так звана талант-програма. Це коли працівник приходить працювати в JYSK і в нього немає досвіду в лідерстві, але ми бачимо задатки й готові інвестувати в нього", – розповіла Світлана Ярош.

При цьому вона зазначила, що при підборі персоналу немає вікових обмежень, тож будь-яка людина, яка бажає стати частиною команди JYSK, може працевлаштуватися й побудувати кар’єру.

За словами Світлани Ярош, унікальність концепту JYSK – у цінностях, які сповідує компанія.

"Якщо кількома реченнями, то це скандинавська культура, це цінності, це ставлення, яке формується до людей. І воно не тільки в компанії. Усі наші партнери, всі, хто мають до нас стосунок, пробували з нами співпрацювати або взаємодіяти, можуть відзначити ось цю величезну культуру, яку кожен із нас дуже цінує", - пояснила представниця JYSK.

Окрім того, компанія намагається підтримувати українських виробників.

"Ми розширюємо асортимент товарів українського виробника. За останні пів року ми збільшили долю закупки українських товарів на 20%", - сказала представниця компанії.

Не в останню чергу JYSK думає і про своїх покупців. За словами Світлани Ярош, магазини мережі зачиняються на тривогу, й усі співробітники мають перейти в укриття.

"Не всім покупцям це подобається. Але ми ніколи не поставимо перевагу фінансових показників вище безпеки наших працівників і наших людей", - запевнила представниця компанії.

"Ми несемо відповідальність за те, що робимо. І в цьому випадку ми робимо все для того, щоб давати нашим споживачам ті товари, яких вони потребують", – резюмувала вона.

Теги:
Відео
Новини
Україна
бізнес
Війна з Росією
Читайте також:
Курська область
Автор Влад Дідусь
21 серпня, 2024 середа
На Курщині українські воїни взяли в полон росіян: серед шевронів - кадирівський "Ахмат"
світ, міжнародний огляд
Автор Юрій Мартинович
22 серпня, 2024 четвер
Українці прориваються у ще одну область РФ та для чого прем‘єр Індії їде в Київ. Акценти світових ЗМІ 22 серпня
Путін
Автор Катерина Єсікова
21 серпня, 2024 середа
"Оглянув війська, що воюватимуть проти України": Путін вперше за 13 років приїхав до Чечні
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 45.54
    Продаж 46.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
23 серпня
15:50
У Києві чоловіку оголосили підозру у зґвалтуванні падчерки з вродженими психічними розладами
15:45
На Одещині посадовців міграційної служби викрили на організації схеми для ухилення від мобілізації
15:43
Нідерланди
У Нідерландах урядовцям заборонили брати з собою мобільні пристрої на офіційні зустрічі через загрозу шпигунства
15:29
Шмигаль
Шмигаль розповів, скільки грошей виділили на укриття у школах і де створять безпекові простори
15:25
Віктор Медведчук
АРМА виставило на продаж колекцію годинників Медведчука вартістю 10,6 млн грн
15:20
Ексклюзив
Карта бойових дій за 14-21 серпня
Військовий експерт Жмайло розповів, який напрямок наступу на Курщині є найгарячішим
15:09
Премʼєр Грузії Кобахідзе запевнив, що з конституції не планують прибирати статтю про інтеграцію в ЄС і НАТО
14:55
"Все буде UA!": у різних регіонах України погасили нову марку від Укрпошти
14:49
Нікол Пашинян
Премʼєр Вірменії Пашинян домовився зустрітися з Путіним "наближчим часом"
14:41
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:32
Пресреліз
Світлі люди в темні часи - заставка телемарафону Еспресо
Світлі люди в темні часи: що підготував Еспресо на День Незалежності
14:24
Норвегія
США продадуть Норвегії ракети класу "повітря-повітря" на близько $405 млн
14:18
"Володар перснів: Війна Рогіррімів"
Вийшов трейлер повнометражного аніме-фільму "Володар перснів: Війна Рогіррімів"
14:01
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
Як Голлівуд підвів американців до думки про жінку-президента
13:56
обстріл
РФ обстріляла центр Купʼянська-Вузлового на Харківщині: двоє цивільних загинули
13:48
Віктор Ляшко
Ляшко розповів, що планують робити зі старим 11-м хірургічним корпусом Охматдиту
13:47
електроенергія
Минулої доби Україна отримувала аварійну допомогу зі Словаччини: ситуація в енергосистемі 23 серпня
13:37
Оновлено
Прем'єр Індії Моді
Прем'єр Індії Нарендра Моді прибув до Києва
13:33
Ігор Кондратюк
"Я до цього простіше ставлюся": Кондратюк прокоментував висловлювання Данилка про російську мову
13:31
електроенергія
З планового ремонту достроково вийшов ще один атомний блок
13:27
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
"ЗАЕС на межі блекауту": Енергоатом повідомив, що росіяни пошкодили одну з двох ЛЕП, зʼєднану з українською енергосистемою
13:11
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль попросив Міноборони "попрацювати з ТЦК", щоб водіїв не знімали з рейсових автобусів
13:01
підняття прапору
День Державного прапора: біля Верховної Ради відбулась урочиста церемонія підняття стяга
12:44
Марія Бурмака
"Про любов з усього серця": Марія Бурмака випустила нову пісню "Україна серденько"
12:38
Київ спека
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на День Незалежності
12:26
Олександр Волошин
"Повертатися не планую": блогер Волошин втік з України та заявив, що люди його підтримують
12:07
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 23 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий
12:04
OPINION
Костянтин Корсун
"Дія" не зарадить у справі подружніх стосунків
12:00
На Одещині підліток приніс додому вибуховий пристрій: предмет вибухнув, хлопця госпіталізували в тяжкому стані
11:52
Ексклюзив
Світло
Зима буде важкою: енергетичний експерт про стан енергосистеми в Україні
11:34
Огляд
міжнародний огляд
Україна захоплює Курщину ціною втрати Покровська, а також чи долучиться Індія до Формули миру. Акценти світових ЗМІ 23 серпня
11:26
військові навчання НАТО
У Польщі під час військових навчань снаряд зрикошетив у житловий будинок
11:05
OPINION
Галина Пагутяк
Невидима кров на українському прапорі
10:57
Ексклюзив
Карта бойових дій за 14-21 серпня
Росіяни намагаються захопити ключову висоту в районі Покровська, - DeepState
10:53
СБУ затримала коригувальника подвійного удару "іскандерами" по Одесі, йому загрожує довічне
10:52
"Жадан і Собаки" випустили альбом "Злий"
"Жадан і Собаки" випустили альбом "Злий" у ювілей письменника та День Харкова
10:26
Австралія випустила поштову марку на підтримку України
10:11
"Мегалополіс"
Скандал з трейлером "Мегалополіса": Lionsgate сфабрикувала цитати критиків про новий фільм Копполи
10:10
Латвія
Латвія передасть Україні 1400 дронів, - міністр оборони Спрудс
10:02
OPINION
Павло Вернівський
Про змінність криз та ейфорії під час війни
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV