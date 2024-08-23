Як компанія JYSK адаптувалася до викликів війни. Спецпроєкт "День незалежності. Світлі люди в темні часи. Бізнес"

Про те, як омріяну перемогу пришвидшує український тил, ми розповідаємо у спецпроєкті Еспресо "Світлі люди в темні часи. Бізнес".

Так, про український ритейл в ефірі телеканалу розповіла Світлана Ярош, регіональний керівник "JYSK Україна".

На відміну від багатьох міжнародних компаній, JYSK дуже швидко відкрив магазини після початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Перший день повномасштабного вторгнення для нас був стресом, і всі працівники компанії отримали повідомлення, що ми сьогодні не виходимо на роботу, і кожен співробітник має передусім думати про власну безпеку. Керівництво нашої компанії, звичайно, не знало, що робити в цей час, і вело переговори з нашим данським офісом щодо того, як діяти далі. Паралельно ми відчували потребу в наших товарах, тому що переселенці потребували подушок, ковдр, карематів. Підрозділи ЗСУ, які створювалися, так само потребували наших товарів. До нас почали звертатися люди, й це було основною причиною, чому данський офіс дозволив нам почати працю", – згадує Світлана Ярош початок великої війни.

Спершу товари першої потреби роздавали безоплатно благодійним організаціям.

"1 березня все-таки було ухвалено рішення, що ми будемо поступово відновлювати нашу роботу. Спочатку ми запитали наших працівників, чи вони готові виходити на роботу, чи не відчувають тривогу, страх. Більшість відгукнулися", – розповіла представниця компанії.

За її словами, тих працівників, які боялися виходити на роботу й воліли бути вдома, залишили в штаті. Вони стали до праці, щойно подолали емоційну кризу.

Світлана Ярош зазначила, що з початком повномасштабного вторгнення РФ компанія втратила 10 локацій. Це точки, які було розташовано на окупованих територіях, або ті, які були знищені чи розграбовані росіянами.

Проте під час великої війни JYSK продовжив розвивати мережу.

"За період великої війни ми відкрили 22 нові магазини. Ми відбудували 6 магазинів у Бучі, Гостомелі, реорганізували та перевідкрили 17 локацій. Тобто компанія дійсно розвиває бізнес. Попри війну ми дивимось у світле майбутнє, віримо в нього", – сказала Світлана Ярош.

Водночас JYSK залишається соціально відповідальним бізнесом.

З початку повномасштабного вторгнення РФ компанія реалізувала близько 65 благодійних проєктів. JYSK зосередився на таких напрямах, як соціальна підтримка, емоційна підтримка дітей, протезування військових, донорство крові та розмінування територій України.

Також компанія приділяє значну увагу розвитку своїх співробітників.

"Компанія розвиває власний потенціал для того, щоб людина, яка пішла працювати в JYSK на позицію продавця-консультанта, мала можливість тут працювати довгі роки. Тому що в неї буде кар'єрне зростання й вона бачитиме, що росте разом із компанією. Для цього в нас є низка проєктів. Це і проєкти навчання директора магазину. Це й так звана талант-програма. Це коли працівник приходить працювати в JYSK і в нього немає досвіду в лідерстві, але ми бачимо задатки й готові інвестувати в нього", – розповіла Світлана Ярош.

При цьому вона зазначила, що при підборі персоналу немає вікових обмежень, тож будь-яка людина, яка бажає стати частиною команди JYSK, може працевлаштуватися й побудувати кар’єру.

За словами Світлани Ярош, унікальність концепту JYSK – у цінностях, які сповідує компанія.

"Якщо кількома реченнями, то це скандинавська культура, це цінності, це ставлення, яке формується до людей. І воно не тільки в компанії. Усі наші партнери, всі, хто мають до нас стосунок, пробували з нами співпрацювати або взаємодіяти, можуть відзначити ось цю величезну культуру, яку кожен із нас дуже цінує", - пояснила представниця JYSK.

Окрім того, компанія намагається підтримувати українських виробників.

"Ми розширюємо асортимент товарів українського виробника. За останні пів року ми збільшили долю закупки українських товарів на 20%", - сказала представниця компанії.

Не в останню чергу JYSK думає і про своїх покупців. За словами Світлани Ярош, магазини мережі зачиняються на тривогу, й усі співробітники мають перейти в укриття.

"Не всім покупцям це подобається. Але ми ніколи не поставимо перевагу фінансових показників вище безпеки наших працівників і наших людей", - запевнила представниця компанії.

"Ми несемо відповідальність за те, що робимо. І в цьому випадку ми робимо все для того, щоб давати нашим споживачам ті товари, яких вони потребують", – резюмувала вона.