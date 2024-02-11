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Японія виділить $106 млн на допомогу Україні, - Reuters

11 лютого, 2024 неділя
13:21
Економіка Україна Японія

Японія оголосить про виділення 106 мільйонів доларів на допомогу Україні на конференції, яка відбудеться в Токіо 19 лютого

Про це повідомляє Reuters з посиланням на японське видання Kyodo News.

Згідно з повідомленням, кошти будуть спрямовані на реконструкцію в семи сферах, включаючи сільське господарство та утилізацію завалів.

У конференції візьмуть участь прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, а також представники уряду і промисловості з обох країн.

Після того як у грудні Японія переглянула свої правила експорту озброєнь, вона заявила, що підготується до постачання ППО Patriot до Сполучених Штатів.

Попри те, що Японія все ще не може постачати зброю країнам, що перебувають у стані війни, такі поставки до США можуть опосередковано принести користь Україні, збільшивши спроможність Вашингтона надавати військову допомогу Києву.

Допомога від Японії для захисту критичної інфраструктури України

У суботу, 10 січня, Україна отримала від Японії матеріали для захисту об'єктів критичної інфраструктури від російських атак, передає Kyodo News.

Мішки з піском японського виробництва, відомі як "ґрунтова броня", використовуються в Японії при зсувах ґрунту та інших катастрофах. Вони діють як буфер для зменшення шкоди у випадку падіння ракет або безпілотників поблизу.

Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) через український уряд передало місцевим газовидобувним компаніям 1 800 одиниць цього матеріалу. Вони будуть використовуватися для захисту газосховищ та інших об'єктів на сході та півдні України поблизу лінії фронту.

  • Представники близько 100 компаній з Японії та України візьмуть участь у конференції зі сприяння економічному відновленню 19 лютого в Токіо, де японський уряд представить заходи для заохочення компаній до відкриття бізнесу в Україні.

Теги:
Світ
Україна
Японія
допомога Україні
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