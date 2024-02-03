Японія заохочуватиме компанії до відкриття бізнесу в Україні, - ЗМІ
Представники близько 100 компаній з Японії та України візьмуть участь у конференції зі сприяння економічному відновленню 19 лютого в Токіо, де японський уряд представить заходи для заохочення компаній до відкриття бізнесу в Україні
Про це повідомляє Kyodo з посиланням на джерела в японському уряді.
Конференція в Токіо відбудеться на тлі зростаючого занепокоєння, що підтримка захисту України з боку західних країн може зменшитися з наближенням другої річниці російського вторгнення.
На зустрічі Японія прагне продемонструвати свою відданість підтримці Києва через державно-приватне співробітництво в енергетиці, сільському господарстві та інфраструктурі, оскільки надання військової допомоги обмежене конституцією країни, яка відмовляється від війни.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда окреслить на конференції плани Токіо щодо допомоги у відновленні України.
Одним із кроків, які розглядає уряд Японії для заохочення компаній до ведення бізнесу в Україні, є послаблення обмежень на поїздки, дозволивши деяким бізнесменам відвідувати країну.
Очікується, що президент Володимир Зеленський виступить на конференції з відеозверненням, а прем'єр-міністр Денис Шмигаль візьме в ній участь особисто, щоб представити потреби України.
За даними джерел, у зустрічі також планують взяти участь посли в Японії з інших розвинених країн "Великої сімки" та Польщі, яка є сусідом України та підтримує Київ.
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12 січня держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава домовилися посилювати санкції проти Росії за її вторгнення до України.
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