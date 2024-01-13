Японія та США домовилися про посилення санкцій проти Росії та продовження підтримки України

Про це інформує Kyodo.

Зазначається, що Блінкен і Камікава домовилися про те, що Японія та Штати продовжать вводити нові жорсткі санкції проти Росії.

Крім того, високопосадовці заявили, що і надалі надаватимуть різнобічну підтримку Україні.

Під час зустрічі вони обговорили ситуацію в Червоному морі після того, як американські та британські війська завдали ударів по хуситах, а також перспективи розвитку війни в Газі та низку інших міжнародних питань.