Японія та США домовилися про посилення санкцій проти Росії та продовження підтримки України
Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава у п'ятницю, 12 січня, домовилися посилювати санкції проти Росії за її вторгнення до України
Про це інформує Kyodo.
Зазначається, що Блінкен і Камікава домовилися про те, що Японія та Штати продовжать вводити нові жорсткі санкції проти Росії.
Крім того, високопосадовці заявили, що і надалі надаватимуть різнобічну підтримку Україні.
Під час зустрічі вони обговорили ситуацію в Червоному морі після того, як американські та британські війська завдали ударів по хуситах, а також перспективи розвитку війни в Газі та низку інших міжнародних питань.
- Напередодні уряд США запровадив нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили активи міноборони РФ та об'єкти ВПК.
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