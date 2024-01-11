США ввели нові санкції проти ВПК та міноборони Росії

Про це повідомляє міністерство фінансів США.

Як зазначається, під обмеження потрапили Ашулукський полігон та Володимирський перспективний військово-дослідний комплекс.

Також США запровадили обмеження проти генерального директора ВАТ "Державна авіакомпанія "224-й окремий авіаційний загін" Володимира Міхейчика.

Окремо повідомляється, що Вашингтон запровадив санкції проти трьох російських важких військово-транспортних літаків: 2-х Іл-76МД та одного АН-124.