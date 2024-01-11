США ввели нові санкції проти ВПК та міноборони Росії
Уряд США сьогодні, 11 січня, запровадив нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили активи міноборони РФ та об'єкти ВПК
Про це повідомляє міністерство фінансів США.
Як зазначається, під обмеження потрапили Ашулукський полігон та Володимирський перспективний військово-дослідний комплекс.
Також США запровадили обмеження проти генерального директора ВАТ "Державна авіакомпанія "224-й окремий авіаційний загін" Володимира Міхейчика.
Окремо повідомляється, що Вашингтон запровадив санкції проти трьох російських важких військово-транспортних літаків: 2-х Іл-76МД та одного АН-124.
- Нагадаємо, напередодні стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законодавство, яке дозволить конфіскувати близько 300 млрд доларів із заморожених російських активів і скерувати ці кошти на відбудову України.
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