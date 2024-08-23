З планового ремонту достроково вийшов ще один атомний блок
Сьогодні, 23 серпня, після планового ремонту й перезавантаження ядерного палива до енергосистеми під'єднали ще один атомний блок
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
У міністерстві зазначили, що цей атомний блок додасть 1000 МВт потужності та посилить стабільність енергосистеми. Це дасть змогу не застосовувати обмеження енергопостачання для споживачів.
"Енергетики дійсно роблять неймовірні речі у цій складній ситуації, щоб ми залишалися зі світлом і теплом. Зараз достроково, але з дотриманням усіх безпекових норм вийшов з планового ремонту й обслуговування черговий атомний блок. Його підключення допоможе збалансувати енергосистему країни та уникнути обмежень електроенергії", – сказав міністр енергетики Герман Галущенко.
- Наприкінці липня атомники змогли на два тижні раніше від запланованих термінів завершити ремонти двох атомних блоків і під'єднати їх до енергосистеми України. Зокрема, 17 липня відновив роботу після ремонту енергоблок на Рівненській АЕС. Це суттєво вплинуло на зменшення наявного дефіциту в енергосистемі.
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