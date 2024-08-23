З планового ремонту достроково вийшов ще один атомний блок

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

У міністерстві зазначили, що цей атомний блок додасть 1000 МВт потужності та посилить стабільність енергосистеми. Це дасть змогу не застосовувати обмеження енергопостачання для споживачів.

"Енергетики дійсно роблять неймовірні речі у цій складній ситуації, щоб ми залишалися зі світлом і теплом. Зараз достроково, але з дотриманням усіх безпекових норм вийшов з планового ремонту й обслуговування черговий атомний блок. Його підключення допоможе збалансувати енергосистему країни та уникнути обмежень електроенергії", – сказав міністр енергетики Герман Галущенко.