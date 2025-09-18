Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
За 8 місяців 2025 року українці сплатили 103,3 млрд грн військового збору

За 8 місяців 2025 року українці сплатили 103,3 млрд грн військового збору

Дар'я Куркіна
18 вересня, 2025 четвер
19:48
Економіка податки

Упродовж січня-серпня цього року українці сплатили на підтримку армії 103,3 млрд грн військового збору: у 4 рази більше за аналогічний період 2024 року

Зміст

Про це повідомила Державна податкова служба.

"Протягом січня – серпня 2025 року платники спрямували на підтримку армії 103,3 млрд грн військового збору. Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше в 4 рази, або +75,2 млрд гривень", – йдеться в повідомленні.

Найбільше військового збору сплатили мешканці Києва (33,5 млрд грн), Дніпровщини (11,7 млрд грн), Львівщини (8 млрд грн) та Харківщини (6,5 млрд грн).

ДПС пояснює, що зростання суми спричинене підвищенням ставки військового збору до 5 % з 1 грудня 2024 року та своєчасною сплатою збору платниками.

Читайте також: Військовий збір для ФОП третьої групи: терміни, суми та особливості сплати

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
податки
Війна з Росією
Олександр Усик
Автор Ксенія Золотова
15 вересня, 2025 понедiлок
В Усика відібрали звання найкращого боксера світу
Роберт Редфорд
Автор Дар'я Тарасова
16 вересня, 2025 вiвторок
Помер зірка "Шпигунських ігор" і режисер "Звичайних людей" Роберт Редфорд
Динамо, УПЛ
Автор Дмитро Марценишин
18 вересня, 2025 четвер
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
Ліннт Аудор, Ансу Фаті та Ганс Ванаке (зліва - направо), Брюгге - Монако
Ліга чемпіонів: результати і розклад матчів 1-го туру
21:32
Ексклюзив
Заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак
"Ця історія може мати два різні пояснення": політолог Розумний про звільнення Козака з адміністрації Путіна
21:21
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 вересня
Три напрямки, де є головні загрози: Лапін щодо підготовки росіянами наступів, про які попередив Зеленський
21:09
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія атакує Україну дронами ввечері 18 вересня: на Київщині поранено чоловіка
20:42
уламок дрона "гербера" в Латвії
У Латвії на пляжі знайшли хвостову частину російського БПЛА "гербера"
20:15
Марʼяна Безугла
Безугла зірвала закрите засідання комітету ВР за участі Шмигаля, – нардепка Фріз
20:02
Онуфрій
Вийшов термін, який Держслужба з етнополітики дала УПЦ для усунення зв'язків із РПЦ: що каже Онуфрій
20:01
Олександр Усик
В Усика відібрали лідерство в ще одному рейтингу найкращих боксерів світу
19:55
Оновлено
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
19:17
Вчені розробили новий інструмент ШІ, що прогнозуватиме виникнення понад 1 тис. хвороб
19:06
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 вересня
"Нова така напасть": 60-та ОМБр про "дрони-ждуни" на Лиманському напрямку
18:43
Українські політв'язні
Уряд диджиталізував усі сервіси, але рідні цивільних полонених не мають "єдиного вікна", куди звернутись: правозахисники про проблеми отримання держпідтримки 
18:39
Ольга Решетилова
Які повноваження матиме військовий омбудсман за новим законом — пояснює Ольга Решетилова
18:34
Огляд
Україна школа
Тривожні кнопки, огорожа і заборона приходити з тваринами: що передбачає законопроєкт про посилення безпеки у школах
18:21
Жозе Моурінью
"Бенфіка" призначила Моурінью новим головним тренером
18:18
Україна НАТО
Україна вперше отримала частину військового обладнання, передбачене в межах ініціативи НАТО PURL, - ЗМІ
18:09
Ексклюзив
бюджет
Нардепка Сірко про бюджет на 2026 рік: де зникли $60 млрд на військових і як покрити дефіцит у $78 млрд?
17:47
Оновлено
Трамп і Путін
"Путін мене підвів", - Трамп про врегулювання війни РФ проти України
17:47
Застосунок "Дія"
Мінʼюст спростував інформацію про нібито витік даних під час тестування системи е-Нотаріат
17:42
Ексклюзив
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
Жорін: Куп'янськ - ситуація погіршується, біля Лимана - теж не дуже добра історія
17:30
Ексклюзив
Президент розповів, що Росія готує ще дві наступальні кампанії: експерт пояснив, до чого готується армія окупантів протягом наступних півроку 
17:21
Аналітика
Український дрон-перехоплювач
Як Україні масштабувати виробництво дронів-перехоплювачів
17:17
Сергій Бабак
На території допускатимуть лише учасників освітнього процесу: голова комітету ВР Бабак розповів про закон щодо безпеки в школах
17:14
Ексклюзив
Роман Костенко
Не вірю, що до цього причетні проросійські сили: полковник СБУ Костенко про те, хто встановив прослушку у Садового
17:10
Російського спецслужбовця, який курував "МВС РФ" під час окупації Херсона, заочно засудили до довічного ув’язнення
16:55
Тетяна Чорновол
ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою
16:43
PR
12 ідей вигідних покупок для мам на EVA.UA
16:42
війна з Росією
З початку доби на фронті відбулося 100 боїв, Сили оборони відбили 39 атак на Покровському напрямку
16:18
Оновлено
В Україну повернули тіла 1000 полеглих захисників, які воювали на Курському, Донецькому та Запорізькому напрямках
16:15
Естонія
Естонія з 2026 року повністю заборонить імпорт російського газу
16:06
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:53
Оновлено
прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент США Дональд Трамп
Трамп і Стармер у Британії домовилися про технологічну угоду сумою в $42 млрд
15:31
ЗСУ звільнили 160 кв км від початку Добропільської контрнаступальної операції, - Зеленський
15:06
РФ поширює фейк, де нібито український ексвійськовий говорить про використання ЗСУ людей у 2015 році як "живим щитом", - ЦПД
14:40
російська пропаганда
ГУР спростувало інформацію про нібито конфлікт з Офісом президента
14:30
штучний інтелект
Італія першою в ЄС ухвалила закон про регулювання ШІ
14:24
На фото: Бріжит Макрон
Позов про наклеп: Макрон надасть американському суду "наукові докази" того, що Бріжит — жінка
14:13
Пресреліз
Микола Княжицький
Без стратегії й прозорості додаткові мільярди на культуру — марні, – Микола Княжицький про Держбюджет-2026
14:01
Оновлено
Візит віцепремʼєра, міністра оборони Польщі Косіняк-Камиша в Київ: країни домовилися створити оперативну групу з безпілотних авіаційних систем
13:36
На Харківщині затримали агента РФ, який хотів зблизитися з воїнами ЗСУ і скоригувати по них удари
Більше новин
