Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка За добу ціна біткоїна обвалилася на понад 17%

За добу ціна біткоїна обвалилася на понад 17%

Світлана Кравченко
5 серпня, 2024 понедiлок
10:07
Економіка біткоїн

Протягом минулої доби ціна найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin знизилась на понад 17%. Наразі вартість становить до 50 380 доларів за монету

Зміст

Про це інформує CoinDesk.

Згідно з повідомленням, станом на ранок за київським часом криптовалюта впала нижче 50 тисяч доларів, - до 49 300$. Проте згодом трохи відновила позиції.

Станом на 09:46 ціна Bitcoin тримається на рівні 50 379 доларів. Таким чином, за добу криптовалюта втратила близько 10 тис. доларів або 17,06%.

Капіталізація криптовалюти становила трохи менш як 1 трильйон доларів. За останні 24 години обсяг торгів криптовалюти становив 62 мільярди доларів.

  • Також 5 липня вартість Bitcoin впала до свого мінімуму з лютого - вона знизилася на 8,1% через занепокоєння стосовно розпродажу валюти урядом, майнерами та збанкрутілої біржі.
Теги:
Світ
криптовалюта
біткоїн
Читайте також:
Часів Яр
Автор
4 серпня, 2024 неділя
DeepState: у Часовому Яру окупанти прорвалися через канал Сіверський Донець - Донбас
Червоний Хрест
Автор Юлія Лаврук
3 серпня, 2024 субота
Лубінець повідомив про розчленування українського полоненого росіянами: почато розслідування
Пільги для пенсіонерів
Автор Крістіна Слончак
2 серпня, 2024 п'ятниця
Що безкоштовно доступно для українських пенсіонерів: пільги та послуги
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 44.56
    Продаж 45.41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
5 серпня
11:26
Ексклюзив
F-16
Авіаексперт Долінце розказав про глибину захисту F-16 за лінією фронту та протидію КАБам
11:16
електроенергія
Через бойові дії була знеструмлена шахта на Донеччині: ситуація в енергосистемі на 5 серпня
11:03
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні 6 серпня дощитиме, і коли повернеться спека
10:51
Микита Потураєв
Телемарафон сьогодні не виправдовує виділених на нього коштів, - Потураєв
10:35
Огляд
світ, міжнародний огляд
Який вплив матимуть винищувачі F-16 в Україні, та як українці борються за відсторонення росіян та білорусів на Олімпіаді в Парижі. Акценти світових ЗМІ 5 серпня
10:31
Паліндром
"Знущання з поезії Розстріляного відродження": Паліндром розкритикував проєкт Пивоварова "Твої вірші, мої ноти"
10:27
Чиновниці, ексміліціонер, студент: в Україні викрили агентурну мережу ФСБ, яка діяла в шести областях
10:06
OPINION
Володимир Омелян
Інвестора надурити важче, аніж виборця
10:04
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 5 серпня: скільки коштують долар і євро
10:02
Ексклюзив
Сергій Згурець
Противник спробує створити переваги на південному напрямку: Згурець про запуск росіянами залізниці між Маріуполем і Ростовом-на-Дону
09:37
Новонароджена дитина
В Україні у 2024 році смертність утричі перевищує народжуваність, - Опендатабот
08:57
Ексклюзив
Авіація фактично замінила надводні кораблі: речник ВМС Плетенчук про активність ворога у повітряному просторі Криму
08:57
Камала Гарріс
Гарріс випередила Трампа за рівнем підтримки населення, - опитування CBS News
08:55
Євросоюз
Євросоюз не визнає перемогу Мадуро на виборах президента Венесуели
08:29
ппо
Повітряні сили за ніч знищили 24 "шахеди", якими росіяни атакували Україну
08:17
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ, військові
На фронті за добу сталося 124 боєзіткнення: де окупанти атакували найактивніше
08:16
Оновлено
Атака шахедів, ЗСУ
Росія атакувала Україну дронами в ніч на 5 серпня: на Київщині працювала ППО
08:05
OPINION
Борислав Береза
Що змусить нас сісти за стіл перемовин з Росією
07:59
Анонс
Анна Рижикова
Олімпіада-2024: хто з українців виступає 5 серпня. Розклад
07:56
Інфографіка
На фото втрати окупантів
Понад 1100 військових, 6 танків і 69 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:48
Обстріл Нікопольщини 5 серпня
Увечері та вночі росіяни обстріляли Нікопольщину: є постраждалі та руйнування
07:31
Кібервійська армії США
США розгортають війська на Близькому Сході для деескалації напруженості у регіоні, - Білий дім
07:17
Малі розриває дипломатичні відносини з Україною
07:13
шпигун
Поліція Ірландії звинуватила Росію в шпигунстві на території країни
06:41
Neuralink
Neuralink повідомила, що імплантувала мозковий чип другому пацієнту
06:16
ізраїль обстріл
ЦАХАЛ заявив про перехоплені "численні повітряні цілі" з боку Лівану
05:37
Інфографіка
Олімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 9-го дня змагань
00:43
ЗСУ генштаб війна з Росією
РФ просунулася біля семи населених пунктів, ЗСУ відійшли з урочища на Донеччині, - DeepState
00:14
Ярослава Магучіх, стрибки у висоту, Олімпіада-2024
"Золото для нашої країни": перші емоції Магучіх і Геращенко після здобуття медалей на Олімпіаді-2024
2024, неділя
4 серпня
23:39
Тіна Кароль
Тіна Кароль проходить навчання в таборі військової підготовки
23:04
Андрій Пивоваров
Звільнений під час обміну опозиціонер Пивоваров каже, що за Путіна воюють під примусом, і що він проти допомоги російським добровольцям у ЗСУ
22:44
Михайло Кохан
Михайло Кохан отримав бронзу на Олімпіаді-2024 у метанні молота
22:19
Оновлено
Ярослава Магучіх
Магучіх здобула золото в стрибках у висоту на Олімпіаді-2024, Геращенко - бронзу
21:57
F-16, які отримала Україна, оснащені системами раннього попередження про напад ракет, - "Мілітарний"
21:47
На місці теракту в Холоні (Ізраїль). 4 серпня 2024 року
Палестинський терорист вбив ножем літніх людей біля АЗС в Ізраїлі
21:44
Катерина Поліщук (Пташка)
Пташка з Азовсталі показала, як виглядала у російському полоні
21:18
"Морозовськ": наслідки
"Схеми" показали супутникові знімки з наслідками атаки на російський аеродром "Морозовськ"
21:13
Огляд
війна з Росією, вибух, Росія
Десятки дронів над областями РФ, пожежа на нафтозаводі в Омську та удар по аеродрому в Ростовській області: де в росіян вибухало та палало цього тижня
21:10
Партизани провели диверсію на залізниці у Макіївці
21:08
F-16
Буде більше знищених окупантів, ракет та літаків, - Сирський про F-16, які отримала Україна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV