За добу ціна біткоїна обвалилася на понад 17%
Протягом минулої доби ціна найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin знизилась на понад 17%. Наразі вартість становить до 50 380 доларів за монету
Про це інформує CoinDesk.
Згідно з повідомленням, станом на ранок за київським часом криптовалюта впала нижче 50 тисяч доларів, - до 49 300$. Проте згодом трохи відновила позиції.
Станом на 09:46 ціна Bitcoin тримається на рівні 50 379 доларів. Таким чином, за добу криптовалюта втратила близько 10 тис. доларів або 17,06%.
Капіталізація криптовалюти становила трохи менш як 1 трильйон доларів. За останні 24 години обсяг торгів криптовалюти становив 62 мільярди доларів.
- Також 5 липня вартість Bitcoin впала до свого мінімуму з лютого - вона знизилася на 8,1% через занепокоєння стосовно розпродажу валюти урядом, майнерами та збанкрутілої біржі.
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