Екс-держуповноважена АМКУ вважає заниженим штраф “Дніпроазоту” за зупинку виробництва хлору
Штраф Антимонопольного комітету для АТ “Дніпроазот”, яке в 2018 році на деякий час зупинило виробництво і реалізацію хлору, є заниженим, переконана державна уповновлена АМКУ в 2015-2019 роках Агія Загребельська
Про це вона заявила під час "Великого ефіру Василя Зими" на Еспресо.TV.
“АМКУ оштрафував компанію на 80 млн. Стратегічний товар, епідеміологічна загроза, цинічний шантаж - і ось такий маленький штраф”, – сказала Загребельська.
“Дніпроазот”, який виробляє, зокрема, рідкий хлор та підконтрольний групі “Приват”, зупинив виробництво хлор з 18 червня по 19 липня 2018 року, а реалізацію - з 1 по 19 липня того ж року. АМКУ визнав, що в такий спосіб компанія скористалася своїм монопольним становищем на ринку.
“В 2018 році “Дніпроазот” на деякий час припинив виробляти хлор. І на деяких водоканалах хлору залишалося на лічені години. Це означало б, що з крану могла б потекти не вода, а отрута. Це епідеміологічна загроза, про що пише АМКУ в прес-релізі. “Дніпроазот” зробив це, щоб шантажувати державу та отримати більш дешеві енергоресурси”, – зауважила колишня держуповноважена.
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