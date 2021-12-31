Екс-держуповноважена АМКУ вважає заниженим штраф “Дніпроазоту” за зупинку виробництва хлору

Про це вона заявила під час "Великого ефіру Василя Зими" на Еспресо.TV.



“АМКУ оштрафував компанію на 80 млн. Стратегічний товар, епідеміологічна загроза, цинічний шантаж - і ось такий маленький штраф”, – сказала Загребельська.

“Дніпроазот”, який виробляє, зокрема, рідкий хлор та підконтрольний групі “Приват”, зупинив виробництво хлор з 18 червня по 19 липня 2018 року, а реалізацію - з 1 по 19 липня того ж року. АМКУ визнав, що в такий спосіб компанія скористалася своїм монопольним становищем на ринку.



“В 2018 році “Дніпроазот” на деякий час припинив виробляти хлор. І на деяких водоканалах хлору залишалося на лічені години. Це означало б, що з крану могла б потекти не вода, а отрута. Це епідеміологічна загроза, про що пише АМКУ в прес-релізі. “Дніпроазот” зробив це, щоб шантажувати державу та отримати більш дешеві енергоресурси”, – зауважила колишня держуповноважена.