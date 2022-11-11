Ексдепутат-утікач Онищенко отримав громадянство Північної Македонії, - ЗМІ
Колишній народний депутат Олександр Онищенко, який перебуває під санкціями США й фігурує в корупційному розслідуванні в Україні та перебуває в міжнародному розшуку, отримав громадянство Північної Македонії
Про це повідомляє Balkan Insight.
Зазначається, що Онищенку надали громадянство без обговорень і його присутності ще наприкінці травня 2022 року на засіданні уряду Північної Македонії.
Ініціатива надання громадянства Онищенку виходила від Федерації кінного спорту, підтвердив її президент Рісто Йосифовскі. У її висновку йдеться, що чоловік "буде підтримувати розвиток кінного спорту", має досвід роботи тренером і представлятиме "нашу країну на провідних міжнародних спортивних заходах".
Відомо, що Олександр Онищенко – колишній депутат від "Партії регіонів" Віктора Януковича. У 2016 році Національне антикорупційне бюро оголосило йому підозру в завданні збитків держпідприємству "Укргазвидобування" на понад 1,6 мільярда гривень через продаж газу за заниженими цінами.
З Онищенка було знято імунітет, а пізніше суд арештував його майно. Однак депутат встиг виїхати за кордон, спершу він перебував у Німеччині, де під вартою чекав на екстрадицію в Україні. Та німецький суд відмовив в екстрадиції, пославшись на те, що в цьому разі "не буде дотримано мінімальних стандартів міжнародного права щодо умов утримання в тюрмах".
- 17 жовтня 2021 року Онищенко заявив, що змінив громадянство та виступає за Росію на міжнародних змаганнях з кінного спорту. На сайті Федерації кінного спорту Росії зазначається, що Олександр Онищенко є її членом з 2021 року. У квітні, червні, липні та серпні він представляв РФ на міжнародних змаганнях з конкуру.
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