Ексфутболіста "Ліверпуля" засудили до 8 років в'язниці

Про це повідомляє BBC Sport.

Максвелл надав свій будинок, як сховище наркотичних речовин на загальну суму в 6 млн фунтів. Правоохоронці знайшли в ексфутболіста більше ніж 60 кг кокаїну і героїну, а також 2,5 млн фунтів готівкою. Лейтон Максвелл виконував функцію наркокур'єра і отримував 500 фунтів на місяць за послуги.

Арешт вихованця "Ліверпуля" був проведений після того, як співробітники Національного агентства по боротьбі зі злочинністю зламали службу обміну зашифрованими повідомленнями, яку використовували лідери наркобанд.

43-річний Лейтон Максвелл був одним з восьми обвинувачених, засуджених в цілому до 80 років тюремного ув'язнення в королівському суді Кардіффа.

Максвелл грав за "Ліверпуль" з 1999 по 2001 рік. Також виступав за британські "Свонсі", "Кардіфф" і низку клубів з нижчих дивізіонів Англії. Зіграв 14 матчів за молодіжну збірну Уельсу.

Центральний півзахисник завершив футбольну кар'єру у 2004 році.

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