Про це мовиться на сайті Національного антикорупційного бюро України.

У тексті не зазначено ім'я керівника НАК "Нафтогаз України" у час, коли відбулися дії, які кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України, однак тоді очільником компанії був саме Андрій Коболєв.

"Слідство встановило, що очільник компанії (2014-2021 рр.) в травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) за екстраординарні досягнення. Йдеться про позитивне рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 рр.", - мовиться в тексті НАБУ.

У бюро наголосили, що 261 млн грн значно перевищила розміри подібних виплат. (37,48 млн грн). Та додали: "За ті самі досягнення екскерівникові компанії виплатили премію й у 2017 році у 12,49 млн грн".

Слідство встановило, що загалом за 2018 рік Андрій Коболєв незаконно отримав 229,25 млн грн.

"Під час розслідування антикорупційні органи стикнулися з перешкодами з боку колишнього керівництва держкомпанії, яке скерувало документи стосовно виплати премій голові правління держкомпанії до іноземних юридичних радників, які відмовлялися за запитом Національного бюро про міжнародну правову допомогу їх видати", - повідомили в НАБУ.

Нагадаємо, вчора НАБУ та САП скерували до суду обвинувальний акт щодо екснардепа Максима Микитася, його викрили на спробі підкупити мера Дніпра за €22 млн.

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