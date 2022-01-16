Ексгубернатор російської Псковщини Михайлов визнав вторгнення РФ в Україну

Про це він розповів в інтерв'ю російському пропагандисту Максиму Калашникову, яке вийшло на YouTube, передає Еспресо.TV.



“Вони (керівники Росії - ред.) там на Донбасі влізли. Перший період вони руками та ногами дистанціювалися від цієї ситуації. Досі вони не визнають (факт інтервенції - ред.). Вони не визнають у повному обсязі те, що мають відношення до цього.



Вони змушені були щось зробити. Інакше зрозуміло, що Донбас просто не зміг би вистояти проти українського наступу. Він надто потужним був”, - наголосив Михайлов.



Довідка



Михайлов брав особисту участь у становленні російської окупаційної адміністрації ОРДО.



Займався розробкою "законодавства" для "ДНР", де займав посаду "міністра Ради міністрів", тобто фактично був першим діловодом росіян та їхніх найманців в окупованому Донецьку.





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