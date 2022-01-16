Ексгубернатор російської Псковщини Михайлов визнав вторгнення РФ в Україну
Губернатор Псковської області РФ у 1996-2004 роках, учасник російської анексії окремих районів Донбасу, а нині помічник керівника Адміністрації президента РФ Євген Михайлов розповів подробиці подій 2014 року на українській Донеччині
Про це він розповів в інтерв'ю російському пропагандисту Максиму Калашникову, яке вийшло на YouTube, передає Еспресо.TV.
“Вони (керівники Росії - ред.) там на Донбасі влізли. Перший період вони руками та ногами дистанціювалися від цієї ситуації. Досі вони не визнають (факт інтервенції - ред.). Вони не визнають у повному обсязі те, що мають відношення до цього.
Вони змушені були щось зробити. Інакше зрозуміло, що Донбас просто не зміг би вистояти проти українського наступу. Він надто потужним був”, - наголосив Михайлов.
Довідка
Михайлов брав особисту участь у становленні російської окупаційної адміністрації ОРДО.
Займався розробкою "законодавства" для "ДНР", де займав посаду "міністра Ради міністрів", тобто фактично був першим діловодом росіян та їхніх найманців в окупованому Донецьку.
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