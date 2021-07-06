Екскандидата в президенти Білорусі Бабарика засудили до 14 років ув'язнення

Про це повідомляє DW.



Прокурор вимагав засудити Бабарика до 15 років.



Екскандидата в президента звинуватили у отриманні хабара в особливо великому розмірі та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.



Сам Бабарико провини не визнав, а справу назвав політичною.



Ексголову правління "Белгазпромбанка" затримали 18 червня 2020 року. На той момент він вже зібрав необхідні 100 тис. підписів для висунення кандидатом в президенти. В результаті його не допустили до виборів, відмовивши в реєстрації на підставі листа з Комітету держконтролю, де нібито указувалися злочини і незаконні доходи банкіра.



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