Ексміністерка Гриневич: система освіти має відповідати на потреби школярів щодо психології
Українські діти через війну подорослішали і вони усвідомлюють, що їм потрібно вміти надавати собі допомогу і система освіти має на це відповідати
Про це в ефірі Еспресо заявила перша проректорка Київського університету імені Бориса Грінченка та колишня міністерка освіти та науки України Лілія Гриневич.
"Освітній процес в школах матиме інші ознаки та особливості. Останні дослідження кажуть, що 75% українських школярів проявляють когнітивні ознаки психоемоційного стресу. Це означає, що кожен вчитель повинен володіти можливостями і знаннями як розпізнати ці ознаки і як допомогти дитині. Або виявити з ким з дітей потрібно попрацювати психологу", - сказала вона.
Гриневич розповіла, що кажуть підлітки, коли їх питають, що б вони хотіли нового дізнатися у школі,
"85% сказали, що їм цікаві різноманітні методи підтримки себе. Вони хочуть вчити психологію та мати соціально-емоційні навички, яким чином діяти в умовах стресу. Наші діти через війну подорослішали і вони усвідомлюють, що їм потрібно вміти надавати собі допомогу і система освіти має на це відповідати", - підсумувала ексміністерка.
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