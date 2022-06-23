Екснардепу Партії регіонів Маркову повідомили про підозру в колабораціонізмі
Правоохоронці оголосили про підозру в колабораційній діяльності колишньому народному депутату України Ігорю Маркову
Про це повідомила Служба безпеки України в телеграм.
Екс-нардеп Партії регіонів отримав повідомлення про підозру в колабораціонізмі.
"У березні 2022 року він перебував на тимчасово окупованій території Київської області разом з військами Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, підозрюваний був одним із рупорів російської пропаганди і регулярно записував відео, на яких заперечував агресію рф і транслював тези про "асвабадітєлєй".
Згодом ці ролики публікували прокремлівські ЗМІ, у тому числі федеральний телеканал при міністерстві оборони РФ, відзначають правоохоронці.
"У травні 2022 року фігурант взяв участь у проведенні інформаційної кампанії рф, де вчергове виступив на підтримку її агресії і тимчасових окупаційних адміністрацій у південних регіонах України", – вказала СБУ.
- Нагадаємо, на Херсонщині повідомили про підозру у держзраді екснардепу та депутатці з ОПЗЖ.
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