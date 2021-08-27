Експеремовник ЄС з Brexit заявив, що балотуватиметься на посаду президента Франції
Ексочільник МЗС Франції, ексєврокомісар і колишній головний переговірник ЄС з Brexit Мішель Барньє підтвердив, що висуває кандидатуру в президенти Франції на виборах навесні 2022 року
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Я прийняв рішення бути кандидатом на президентських виборах у квітні майбутнього року", - заявив Барньє.
За його словами, настав "вимогливий і серйозний час".
"Це небезпечний світ. Ми це бачимо у цей самий час у Кабулі. І це крихкий і несправедливий світ. Це видно з кліматичних змін і тих катастроф, до яких вони призводять у нашій країні", - продовжив Барньє.
Він зазначив "на безлічі страждань і несправедливості".
"Я рішуче налаштований висунути себе в президенти примиреної Франції, який поважатиме французів і змусить поважати Францію", - сказав політик.
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