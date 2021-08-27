Експеремовник ЄС з Brexit заявив, що балотуватиметься на посаду президента Франції

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я прийняв рішення бути кандидатом на президентських виборах у квітні майбутнього року", - заявив Барньє.



За його словами, настав "вимогливий і серйозний час".

"Це небезпечний світ. Ми це бачимо у цей самий час у Кабулі. І це крихкий і несправедливий світ. Це видно з кліматичних змін і тих катастроф, до яких вони призводять у нашій країні", - продовжив Барньє.

Він зазначив "на безлічі страждань і несправедливості".

"Я рішуче налаштований висунути себе в президенти примиреної Франції, який поважатиме французів і змусить поважати Францію", - сказав політик.