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Експеремовник ЄС з Brexit заявив, що балотуватиметься на посаду президента Франції

27 серпня, 2021 п'ятниця
09:22

Ексочільник МЗС Франції, ексєврокомісар і колишній головний переговірник ЄС з Brexit Мішель Барньє підтвердив, що висуває кандидатуру в президенти Франції на виборах навесні 2022 року

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я прийняв рішення бути кандидатом на президентських виборах у квітні майбутнього року", - заявив Барньє.

За його словами, настав "вимогливий і серйозний час".

"Це небезпечний світ. Ми це бачимо у цей самий час у Кабулі. І це крихкий і несправедливий світ. Це видно з кліматичних змін і тих катастроф, до яких вони призводять у нашій країні", - продовжив Барньє.

Він зазначив "на безлічі страждань і несправедливості".

"Я рішуче налаштований висунути себе в президенти примиреної Франції, який поважатиме французів і змусить поважати Францію", - сказав політик.

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Франція
президентські вибори
Мішель Барньє
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