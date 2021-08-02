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Головна Культура Експертне журі 5-го сезону книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021" обрало трійку фіналістів у номінації "Література для підлітків"

Експертне журі 5-го сезону книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021" обрало трійку фіналістів у номінації "Література для підлітків"

2 серпня, 2021 понедiлок
16:54
Культура Еспресо. Вибір читачів

Визначено 3 книги-фіналісти у номінації "Література для підлітків", які переходять у третій етап книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021"

У 2 етапі, упродовж липня, високоповажне експертне журі з 14 професійних літературознавців і критиків обирало кращі книги з Довгого списку. Таким чином з 18 книжок, які були подані на розгляд і оцінювання журі, до фіналу потрапили 3 книги.

Твори-фіналісти в номінації "Література для підлітків" спочатку пройшли двоетапний відбір. Приємно відмітити, що на цьогорічний конкурс було подано багато гідних перемоги книжок, тому експертам Премії зробити свій вибір було непросто. Дві книги одразу були однозначними фаворитами і посіли перше і друге місця у списку, а от за третє "позмагалися" два достойних видання. І лише підрахунок голосів з урахуванням ранжування, яким послуговувалося професійне журі, був обраний третій фіналіст.

До трійки фіналістів 5 сезону книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021" у номінації "Література для підлітків" увійшли наступні твори:

"Мандрівний цирк сріблястої пані" Наталія Довгопол (видавництво "VIVAT")

Ефектна власниця мандрівного цирку фрау Ґріте переживає скрутні часи. Мало того, що її чоловік виявився авантюристом і зник безвісти, так ще й трупу доводиться від зубожіння рятувати. До всього, коронний номер — виступ велетенського ручного вовка — на межі провалу: юна глядачка, яку всі вважають причинною, сходить на сцену й приборкує грізного звіра. Що це, як не відьмацькі чари? Цирк рушає далі. Але з тої зустрічі в смугастому шатрі, на один вечір напнутому посеред скошеного поля, бере початок нова історія: про тих, хто шукає любові й справедливості, про людей і перевертнів, що намагаються віднайти свою істинну сутність 

Героям роману доведеться пізнати гіркоту зрад і поразок, здійснити сповнену пригод мандрівку українськими землями початку ХХ сторіччя і навіть знайти спільну мову з дивовижними істотами з давніх легенд.

"Вітрова гора" Анна Багряна (видавництво "Наш Формат")

Вони живуть поміж нас – вітри, онуки Стрибога. Завжди народжуються тут, на берегах Дніпра, зазвичай в одній родині – й дід передає онукові таємні знання та особливі вміння. Однак із Дейвом стається інакше: він народився в Канаді, тож мусить пройти непростий шлях, перш ніж осягнути своє прадавнє українське коріння і відкрити справжнє покликання. Проте вітрові млини на Дніпрових пагорбах манять хлопця, і цьому годі опиратися...

"Заклятий меч, або Голос крові" Володимир Аренєв (видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА")

Було це в часи прадавні, нині призабуті. Ходили тоді по землі герої й потвори, і перших не завжди вдавалося відрізнити від других. А слово в ті часи бувало гострішим за меч, хоч і мечі вміли тоді промовити своє гостре слово... У новій повісті знаного українського письменника Володимира Аренєва, лавреата премії "Книга року ВВС-2019", йдеться про пригоди меча і тих, хто ним володів, про мандрівки й переслідування, чари та закляття, а ще — про Одіна Стойменного, пані Брамницю та двох відчайдухів, які насмілилися кинути їм виклик. "Заклятий меч" — самостійна історія у світі "Заклятого скарбу".

  

Книжки, які відзначили експерти, але які не вийшли у фінал:

"Іzоляція"  Марія Чащіна, Анна Безпала, Олександра Ладиченко, Катерина Щуліпенко, Орися Челакова, Анастасія Маковецька, Дар'я Строкач, Северин Кошуков, Вікторія Вельшинська (видавництво "Ранок")

"Ключ до всіх дверей"  Олександра Орлова (видавництво "Читаріум"

"Ліс на межі"  Оксана Весна (видавництво "Аверс") 

"Невже це все через їжу?! Лайфхаки з правильного харчування для підлітків"  Світлана Фус, Маша Сердюк (видавництво "Читаріум")

"Ти все зміниш учора"  Савотіна Валерія (Видавничий центр "Академія")

"Величні собори України"  Зірка Мензатюк (Видавничий дім "БУКРЕК")

"Нечиста сила та інші капосні історії"  Іван Андрусяк (видавництво "Наш Формат")

"Швидше не буває"  Сергій Пантюк (видавництво "Наш Формат")

"Геніальне кохання"  Олександр Гаврош (видавництво "Фоліо")

"Трикутник Зевса"  Андрій Бачинський (видавництво "Видавництво Старого Лева")

"У світлі світляків. Там, де тиша"  Ольга Войтенко (видавництво "Видавництво Старого Лева")

"Світ у вулкані. Срібний і червоний"  Ольга Максимчук (видавництво "Видавництво Старого Лева")

"Котономіка, або Як коти економіку будували"  Олексій Геращенко (видавництво "Фоліо")

Окрему подяку хочеться висловити експертам Премії, які оперативно працювали в атмосфері зацікавленості та вмотивованості. Завдяки їхній якісній, своєчасній та професійній роботі вдало завершився другий етап книжкової премії.

За правилами Премії остаточного переможця конкурсу мають визначити читачі під час третього етапу голосування з вересня по листопад 2021 року в бібліотеках по всій Україні. 

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