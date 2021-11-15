Експорт IT-послуг в Україні зріс на 35% за 9 місяців, - Опендатабот
Експорт IT-послуг в Україні за 9 місяців 2021 року виріс на 35% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Виручка бізнесу від IT-експорту за цей час склала $4,84 млрд - майже стільки ж, скільки за весь минулий рік
Про це повідомляє сервіс моніторингу реєстру компаній та судового реєстру Опендатабот.
За 9 місяців, з початку 2021 року, експорт IT-послуг в Україні зріс на 35%. Серед усього експорту послуг України частка ІТ сягла 38%. На початку 2020 року вона складала 24%.
"Те, що IT-сектор в Україні продовжує розвиватися, підтверджується й кількістю нових фопів, що спеціалізуються на комп’ютерних та інформаційних послугах - за 2020-2021 рр. їх стало більше на 40%. Кількість IT-компаній також зросла: на 22% - з комп’ютерними послугами, на 10% - з інформаційними”, - зазначають в Опендатабот.
У сервісі пояснили зростання показників діяльністю аутсорсингових компаній, які наймають українських програмістів для роботи над закордонними ІТ-проєктами.
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