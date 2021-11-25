Експорт комп’ютерних послуг України до ЄС зріс утричі у 2013-2020 роках, – дослідження KSE
Після набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, з 2016 по 2019 експорт товарів та послуг до ЄС швидко відновлювався і досягнув $24,2 млрд
Такими виявилися результати дослідження Центру аналітики міжнародної торгівлі Trade+ Київської школи економіки "Аналіз торгівлі послугами між Україною та ЄС в рамках Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі Україна-ЄС".
Поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі (ПВЗВТ) сприяла поступовому відновленню торгівлі послугами з ЄС після економічної кризи 2014-2015 років. Як і для торгівлі товарами, країни ЄС – основний ринок, куди Україна експортує і звідки імпортує послуги (39% експорту та 51% імпорту у 2020 році). Разом з тим, зростання експорту послуг до ЄС в рамках ПВЗВТ було більш стриманим порівняно з товарами.
Наразі послуги становлять близько 20% усього українського експорту до ЄС. Різні сектори послуг демонстрували різну динаміку. Лідером секторального зростання стали комп’ютерні послуги, експорт яких до ЄС зріс на 184% у 2013-2020 роках. Усього Україна експортувала до ЄС комп’ютерних послуг вартістю близько 1,1 млрд дол. США у 2020 р., при цьому увесь експорт послуг до ЄС становив 4,5 млрд. дол. США.
Значно зросли експорт інформаційних послуг, послуг з переробки матеріальних ресурсів, наукових та технічних послуг – разом з послугами у сфері телекомунікацій, діловими та транспортними послугами вони формують 90% усього експорту послуг до ЄС. Разом з тим, сектор транспортних послуг продемонстрував найбільше скорочення експорту до ЄС (особливо послуги залізничного та морського транспорту), що пов’язано передусім з втратою Україною частини транзитних вантажопотоків через воєнну агресію та транзитні обмеження РФ.
Детальний аналіз показує, що Україна не повністю використовує торговельний потенціал.
"Розширення експорту до ЄС у секторах, які ми розглядали, вимагає як гармонізації нашого законодавства з нормами ЄС, так і проведення структурних внутрішніх реформ. Для ефективного функціонування зони вільної торгівлі потребує вирішення проблема дозволів для українського автомобільного транспорту на здійснення транзитних вантажних перевезень через Польщу, Угорщину та Румунію", – наголосила співавтор дослідження, керівник проєктів Центру аналітики міжнародної торгівлі Trade+ Київської школи економіки Світлана Таран.
Дослідження проведене на замовлення Офісу віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України у партнерстві з Програмою USAID "Конкурентоспроможна економіка України" (USAID КЕУ).
Знайомтеся із дослідженням та презентацією.
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