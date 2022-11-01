Про це передає Національне антикорупційне бюро України.

Про підозру також повідомили і її спільнику - директору компанії-забудовниці. Дії обох кваліфікували за ч. 5 ст. 191 (Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) та ч. 1 ст. 366 (Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів) Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що т.в.о. директора департаменту капітального будівництва МОУ разом зі спільником створили умови для перерахування навесні 2015 року понад 18,66 млн грн компанії-забудовниці за нібито готові для вселення військовослужбовців та їхніх родин 96 квартир у будинку в Києво-Святошинському районі Київської області.

Проте насправді будинок та оселі в ньому на той момент були недобудовані, не мали внутрішнього оздоблення, не мали всіх підведених комунікацій, тож були непридатними для життя.

Натомість підозрювана фактично підробила необхідні для перерахунку коштів документи, внісши недостовірні відомості про стан готовності житла.

Ініціатором схеми правоохоронці вважають експосадовицю Міноборони, директора компанії-забудовниці – її співучасником.

За інформацією слідства, фігурант подав до Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області декларацію про готовність об’єкта до експлуатації, хоча будівництво на той момент не було завершене. Це сприяло вчиненню злочину.

Розслідування розпочали ще восени 2015 року. За три роки житло до ладу не привели, тому влітку 2020 року НАБУ "реанімували справу".

У листопаді 2020 року підслідність у справі визначили за НАБУ. Надалі разом із САП відомство провело необхідні слідчі дії, завдяки яким була зібрана достатня кількість доказів для повідомлення про підозру посадовиці Міноборони та її пособнику.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb