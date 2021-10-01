Експосадовця адміністрації президента СБУ звинуватила у держзраді

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Встановлено, що він передавав представникам іноземної спецслужби секретну інформацію про органи влади.

Контррозвідка СБУ заблокувала протиправну діяльність зловмисника.

За даними слідства, посадовець був завербований іноземною спецслужбою. Його "кураторів" цікавили відомості держтаємниці, до яких він мав доступ.

Ексчиновнику вручено обвинувальний акт. Матеріали справи щодо держзради передано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.