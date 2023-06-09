Про це повідомляє BBC.

Борис Джонсон оголосив, що йде з парламенту в день, коли отримав звіт комітету з питань привілеїв, який мав встановити, чи свідомо Джонсон вводив депутатів в оману, даючи свідчення про вечірки на Даунінг-стрит у час ковідних обмежень.

У розлогій заяві Джонсон сказав, що покидає своє місце, тому що він "збентежений і вражений" розслідуванням щодо того, чи ввів він в оману депутатів щодо Partygate.

Він каже, що отримав листа від комітету, в якому "на мій превеликий подив чітко сказано, що вони мають намір використати провадження проти мене, щоб вигнати мене з парламенту".

"Мене витісняє крихітна жменька людей без жодних доказів, що підтверджують їхні твердження, і без схвалення навіть членів Консервативної партії, не кажучи вже про ширший електорат", – сказав Джонсон у заяві.

Колишній прем'єр-міністр Британії натякнув, що може спробувати повернутися в політику, сказавши, що йому "дуже сумно залишати парламент – принаймні на цей момент".

Передісторія

Комітет із привілеїв парламенту за підсумками розслідування рекомендував відсторонити Джонсона від посади на більш ніж 10 днів. Це могло призвести до петиції про відкликання та повторних виборів у його виборчому окрузі. Але Джонсон вирішив піти за власним бажанням.

Наприкінці 2021 року у низці публікацій у британській пресі стверджували, що на Даунінг-стріт в умовах суворого локдауну відбувалися вечірки. Спершу Джонсон заперечував таке порушення, та потім мусив визнати, що це правда. У березні під час слухань у парламентському комітеті з питань привілеїв колишній прем’єр-міністр Британії заявив, що не обманював членів парламенту, говорячи про проведення вечірок на Даунінг-стріт під час локдауну. І додав, що одна з таких зустрічей, де він був із келихом вина, була "абсолютно необхідною для робочих цілей".