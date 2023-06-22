Про це йдеться у матеріалі "BBC-Україна".

Про те, що Данилюк у співпраці з росіянином займається проєктом зі створення гіперзвукових апаратів, які, зокрема, можуть застосовуватись у військовій сфері стало відомо на авіасалоні Ле-Бурже, де компанія продемонструвала декілька прототипів гіперзвукових БпЛА.

Ексміністр фінансів України та колишній радник Зеленського Олександр Данилюк пояснив, що працює у компанії російського бізнесмена Михайла Кокоріча Destinus, тому що вона займається розробкою гіперзвукових безпілотників для ЗСУ.

"Опрацьовуємо деякі продукти, які вже зараз є в Україні, які використовують ЗСУ для того, щоб захистити Україну і зробити Європу сильнішою та принести мир на нашу землю якомога скоріше. Робота спрямована на допомогу Україні. Розробляємо важливі продукти для нашої армії. Це для мене ключове. І тут не має значення паспорт", - сказав Данилюк.

Щодо того, як фінансист став дотичним до авіаційної сфери, Данилюк пояснив, що це його "захоплення з дитинства", оскільки він зростав у Києві біля літакобудівного заводу "Антонов".

За словами Данилюка, наразі компанія Кокоріча Destinus розробляє військовий аналог цивільного гіперзвукового безпілотника, який зможе використовуватися як дрон. Він ще не готовий, але це "питання декількох місяців". Українська влада про співпрацю із компанією Destinus не повідомляла.

Фото: ВВС

Нагадаємо, Олександр Данилюк був міністром фінансів в уряді Володимира Гройсмана з 14 квітня 2016-го до 7 червня 2018 року. Данилюка достроково звільнила Верховна Рада, цьому передував публічний конфлікт із Гройсманом. Згодом Данилюк долучився до команди Зеленського. Він був його радником ще у період передвиборчої кампанії, а травні 2019 року став секретарем РНБО, але звільнився через "підкилимні ігри, якими займаються деякі персонажі". Після цього недовго очолював Національний депозитарій, а згодом зник із публічної сфери.

У липні 2022 року Данилюк у Києві одружився із дизайнером Лілією Літковською. На весіллі був присутній мер Києва Віталій Кличко, а сам Данилюк перебував в інвалідному візку після аварії.

Михайло Кокоріч у 2011 році заснував "першу російську приватну космічну компанію Dauria Aerospace, яка співпрацювала з "Роскосмосом" і займалась мікросупутниками. Після розгону мітингів опозиції на Болотній площі у Москві у 2012 році бізнесмен переїхав до США, де заснував компанію Momentus Space разом із першим заступником голови "Сбербанка Росії" Левом Хасисом. Компанія планувала зайнятись космічною логістикою, створити спеціальний "буксир" і надавати його для транспортування вантажів на навколоземні орбіти. У 2021 році влада США не видала Кокорічу дозвіл на таку діяльність, звинувативши Кокоріча у фінансових махінаціях. Бізнесмен пов'язував це рішення із наявністю російського паспорта. Після цього Кокоріч переїхав до Швейцарії, де відкрив стартап із розробки гіперзвукових літаків і безпілотників Destinus.