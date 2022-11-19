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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Елітам у Москві не до знищення України, вони дбають про власну шкуру, - Піонтковський
Ексклюзив

Елітам у Москві не до знищення України, вони дбають про власну шкуру, - Піонтковський

19 листопада, 2022 субота
19:19
війна з Росією Москва_Кремль

Російські еліти зараз не переймаються Україною, вони думають, як самим зберегти владу і власність у країні, яка зазнає поразки

Про це сказав американський політолог Андрій Піонтковський заявив у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Зараз немає в Росії жодної людини, яка не усвідомлювала б, що війну програно. І психологія поведінки бункера, психологія людей різко змінюються. Всі ці люди – імперці ,вони ненавидять Україну, вони із задоволенням її знищили б, але зараз це неможливо. Їм зараз ближче до тіла інша проблема – як самим зберегти владу і власність у країні, яка зазнає поразки", - зазначив він.

На думку політолога, саме цим займатимуться ці люди.

"І в кожного свій сценарій, у генералів один, у Пригожина другий, у Кадирова третій, у Ковальчука, єдиної людини, до якої дослухається Путін, – інший. Їм не до того зараз, аби думати про знищення України, вони дбають про власну шкуру – владу, власність і життя. Невипадково за цей тиждень, коли розганялися чутки про можливі переговори, ми бачили кілька різних варіантів того, що вони називали "велика угода", "мала угода", - вважає Піонтковський.

Він наголосив, що в усіх цих варіантів збігався один пункт, який вкидали саме кремлівські ініціатори угоди: звільнення від відповідальності.

"План миру Зеленського – це не план миру Зеленського, це ультиматум Великої вісімки. Цей план міститься, усі чотири пункти, у заяві по Україні Великої сімки, чи, як я її називаю, Великої вісімки, від 12 листопада. 4-й пункт – притягнення до суду головних воєнних злочинців. Це основний пункт плану, який всі російські переговірники через Ердогана доносили: жодних судів, жодної відповідальності. Вони вже думають про це", - підсумував політолог.

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Росія
Володимир Путін
Рамзан Кадиров
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