Емманюель Макрон підтримав відключення Росії від SWIFT і запровадження санкцій проти Путіна

Про це він написав у Twitter.



"Щойно зателефонував Емманюель Макрон. Маю сказати, що він - справжній друг України. Франція з нами у найскладніші моменти. Підтримано відключення від SWIFT і запровадження персональних санкцій проти Путіна, забезпечення оборонною зброєю", - йдеться у дописі.

