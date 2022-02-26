Емманюель Макрон підтримав відключення Росії від SWIFT і запровадження санкцій проти Путіна
Президент Володимир Зеленський повідомив, що голова Франції Емманюель Макрон підтримав введення санкцій проти Путіна і відключення Росії від SWIFT
Про це він написав у Twitter.
"Щойно зателефонував Емманюель Макрон. Маю сказати, що він - справжній друг України. Франція з нами у найскладніші моменти. Підтримано відключення від SWIFT і запровадження персональних санкцій проти Путіна, забезпечення оборонною зброєю", - йдеться у дописі.
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