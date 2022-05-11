Енергоатом звільнив трьох працівників ЗАЕС за участь в акції "Безсмертний полк"

Про це повідомили в пресцентрі Енергоатому.

"Передусім через повагу до наших предків і пам’яті про них Енергоатом вважає неприпустимим будь-які спільні заходи із тими, хто сьогодні вбиває українців", - пояснили в компанії.

Із Запорізької АЕС звільнили лікарку профілакторію станції, працівника того ж профілакторію та начальника відділу комерційного обліку.

Нагадаємо, в Одесі учасники проросійської акції "Безсмертний полк" влаштували сутички з поліцією. Також конфлікт стався з молодими людьми, які стояли неподалік монумента Невідомому матросу з червоно-чорним прапором.

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