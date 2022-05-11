Енергоатом звільнив трьох працівників ЗАЕС за участь в акції "Безсмертний полк"
Керівник Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Петро Котін підписав укази про звільнення трьох працівників станції, які взяли участь в акції "Безсмертний полк"
Про це повідомили в пресцентрі Енергоатому.
"Передусім через повагу до наших предків і пам’яті про них Енергоатом вважає неприпустимим будь-які спільні заходи із тими, хто сьогодні вбиває українців", - пояснили в компанії.
Із Запорізької АЕС звільнили лікарку профілакторію станції, працівника того ж профілакторію та начальника відділу комерційного обліку.
- Нагадаємо, в Одесі учасники проросійської акції "Безсмертний полк" влаштували сутички з поліцією. Також конфлікт стався з молодими людьми, які стояли неподалік монумента Невідомому матросу з червоно-чорним прапором.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 33Продаж 33.78
- Актуальне
- Важливе