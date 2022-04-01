Ердоган анонсував розмову з Путіним: умовлятиме "зробити крок" разом із Зеленським для вирішення проблем Криму і ОРДЛО
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час телефонної розмови з колегою із Росії Володимиром Путіним планує обговорити питання окупованих РФ українських Криму та Донбасу
Про це Ердоган сказав журналістам, передає Reuters.
Він повідомив, що планує сказати Путіну, що йому та президентові Володимиру Зеленському необхідно вжити кроків, щоб вирішити проблеми, пов’язаних із ОРДЛО та Кримом.
Президент ще раз запропонує Путіну прийняти у Туреччині лідерів України та Росії для мирних переговорів.
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