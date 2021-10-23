Ердоган наказав вислати з Туреччини послів США, Німеччини та Франції

Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про дипломатів з Канади, Франції, Фінляндії, Данії, Німеччини, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Швеції та США. Відповідне доручення було дано у відповідь на заклики звільнити турецького активіста Османа Кавалу.

"Я наказав нашому міністрові закордонних справ якомога швидше оголосити цих 10 послів персонами нон грата", - сказав Ердоган.

Осман Кавала підтримував проєкти етнічних і релігійних меншин. Серед іншого він займався питанням примирення Туреччини та Вірменії. Прокуратура звинувачує його в участі в спробі держперевороту в Туреччині в липні 2016 року. Кавала перебуває під арештом.

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