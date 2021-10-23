Ердоган наказав вислати з Туреччини послів США, Німеччини та Франції
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наказав оголосити послів одразу десяти країн персонами нон грата
Про це повідомляє Reuters.
Йдеться про дипломатів з Канади, Франції, Фінляндії, Данії, Німеччини, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Швеції та США. Відповідне доручення було дано у відповідь на заклики звільнити турецького активіста Османа Кавалу.
"Я наказав нашому міністрові закордонних справ якомога швидше оголосити цих 10 послів персонами нон грата", - сказав Ердоган.
Осман Кавала підтримував проєкти етнічних і релігійних меншин. Серед іншого він займався питанням примирення Туреччини та Вірменії. Прокуратура звинувачує його в участі в спробі держперевороту в Туреччині в липні 2016 року. Кавала перебуває під арештом.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.21
Купівля 26.21Продаж 26.45
-
EUR
Купівля 30.35Продаж 30.76
- Актуальне
- Важливе