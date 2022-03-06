Ердоган обговорив з Путіним війну в Україні, - Reuters
6 березня президенти Туреччини й РФ Реджеп Тайїп Ердоган і Володимир Путін обговорили телефоном російсько-українську війну
Про це пише Reuters.
"У неділю (6 березня, - ред.) президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним і обговорив війну в Україні", - ідеться в повідомленні.
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