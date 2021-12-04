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Ердоган підписав указ про зміну міжнародної назви Туреччини

4 грудня, 2021 субота
15:37
Світ Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини підписав указ, яким змінив міжнародний бренд країни з Turkey на Türkiye

Про це повідомляє Anadolu

Указ Ердогана було опубліковано у суботу в офіційному віснику уряду Resmi Gazete. 

Згідно з документом, новим експортним брендом Туреччини, який має забезпечити впізнаваність відомих турецьких брендів та продукції за кордоном, відтепер є Türkiye (Туреччина).

У тексті указу наголошується, що рішення про зміну бренду країни відображає багату культуру та спадщину країни та покликане підтвердити сумлінність турецького виробника як надійного постачальника якісної продукції.

Експортна продукція поставлятиметься під єдиним брендом Made in Türkiye.

Водночас в усіх офіційних документах країни замість назв Turkey, Turkei, Turquie буде використовуватися єдиний термін Turkiye.

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Туреччина
експорт
бренд
Реджеп Таїп Ердоган
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