Ердоган підписав указ про зміну міжнародної назви Туреччини

Про це повідомляє Anadolu.

Указ Ердогана було опубліковано у суботу в офіційному віснику уряду Resmi Gazete.

Згідно з документом, новим експортним брендом Туреччини, який має забезпечити впізнаваність відомих турецьких брендів та продукції за кордоном, відтепер є Türkiye (Туреччина).

У тексті указу наголошується, що рішення про зміну бренду країни відображає багату культуру та спадщину країни та покликане підтвердити сумлінність турецького виробника як надійного постачальника якісної продукції.

Експортна продукція поставлятиметься під єдиним брендом Made in Türkiye.

Водночас в усіх офіційних документах країни замість назв Turkey, Turkei, Turquie буде використовуватися єдиний термін Turkiye.

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