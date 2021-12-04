Ердоган підписав указ про зміну міжнародної назви Туреччини
Президент Туреччини підписав указ, яким змінив міжнародний бренд країни з Turkey на Türkiye
Про це повідомляє Anadolu.
Указ Ердогана було опубліковано у суботу в офіційному віснику уряду Resmi Gazete.
Згідно з документом, новим експортним брендом Туреччини, який має забезпечити впізнаваність відомих турецьких брендів та продукції за кордоном, відтепер є Türkiye (Туреччина).
У тексті указу наголошується, що рішення про зміну бренду країни відображає багату культуру та спадщину країни та покликане підтвердити сумлінність турецького виробника як надійного постачальника якісної продукції.
Експортна продукція поставлятиметься під єдиним брендом Made in Türkiye.
Водночас в усіх офіційних документах країни замість назв Turkey, Turkei, Turquie буде використовуватися єдиний термін Turkiye.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.2
Купівля 27.2Продаж 27.45
-
EUR
Купівля 30.63Продаж 31.07
- Актуальне
- Важливе