Ердоган запропонував запровадити в Туреччині смертну кару за підпал лісів
У Туреччині обговорять повернення смертної кари, там хочуть притягати до відповідальності підпалювачів лісів
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає РБК-Україна.
Він підтримав ініціативу запровадження смертної кари за підпал лісу.
"Якщо покарання має бути стримуючим заходом, то за підпал лісу має бути страта. Це питання слід обговорити", - сказав Ердоган.
Це він сказав під час брифінгу в Мармарисі, де рятувальники третю добу гасять масштабну пожежу на площі у 3 тис. га.
Туреччина скасувала смертну кару в 2004 році.
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