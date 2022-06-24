Ердоган запропонував запровадити в Туреччині смертну кару за підпал лісів

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає РБК-Україна.

Він підтримав ініціативу запровадження смертної кари за підпал лісу.

"Якщо покарання має бути стримуючим заходом, то за підпал лісу має бути страта. Це питання слід обговорити", - сказав Ердоган.

Це він сказав під час брифінгу в Мармарисі, де рятувальники третю добу гасять масштабну пожежу на площі у 3 тис. га.

Туреччина скасувала смертну кару в 2004 році.