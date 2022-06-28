Ердоган заявив, що Туреччина знайшла поклади нафти на $1 млрд
Президент Туреччини заявив, що його країна виявила "високоякісну нафту", вартістю 1 млрд доларів США
Заяву Реджепа Ердогана, зроблену після засідання уряду, цитує A News. Згодом президент Туреччини підтвердив цю інформацію в твітері.
"Ми знайшли високоякісну нафту в двох свердловинах в Адані, де нещодавно проводили розвідку. Економічна цінність нафти становить приблизно 1 млрд доларів", – написав він.
- У червні російський Газпром відновив транспортування газу по газопроводу Турецький потік.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.36
Купівля 34.36Продаж 35.14
-
EUR
Купівля 35.9Продаж 37.05
- Актуальне
- Важливе