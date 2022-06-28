Ердоган заявив, що Туреччина знайшла поклади нафти на $1 млрд

Заяву Реджепа Ердогана, зроблену після засідання уряду, цитує A News. Згодом президент Туреччини підтвердив цю інформацію в твітері.

"Ми знайшли високоякісну нафту в двох свердловинах в Адані, де нещодавно проводили розвідку. Економічна цінність нафти становить приблизно 1 млрд доларів", – написав він.