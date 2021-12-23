Єрмак пообіцяв розвідникам, що не будуть поспішати з обміном Цемаха, - ексспівробітник ГУР

Про це він заявив у інтерв'ю "Фактам".

Він розповів, що операцію із затримання Цемаха українська розвідка готувала рік. До його автомобілю прикріпили маячок, а його щоденний графік вели до хвилини.

"І ось близько десятої ранку (все спокійно, порожній двір), щойно Цемах, повернувшися додому, відчинив двері до квартири, наша людина зайшла разом з ним і запропонувала йому проїхати до Донецька, де на нього нібито чекають для розмови. Цемах намагався відмовлятися. Але за п'ять хвилин уже був готовий виходити. Другий співробітник чекав у машині біля під'їзду. Його посадили на заднє сидіння за водієм та повезли", - розповів Червінський.

Він додав, що Єрмак запевняв, що Цемах не був надважливим свідком.

"Навіть із цього епізоду переконуюсь, що він побічно працює на Росію", - зазначив офіцер і додав, що слідчим потрібен був час. Вони просили Єрмака затягнути видачу Цемаха.

"Той пообіцяв: "Добре, я вас почув. Включаю Цемаха на обмін у грудні". А 4 вересня прийшов: Віддавайте Цемаха. - Як? Ви ж обіцяли". - "Ні-ні, це вказівка. Віддавайте і все". Просто забрав і відвіз. Навіть тут обдурив. Упевнений: якби Цемаха не віддали, він би розповів усе", - додав Червінський.