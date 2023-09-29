Єрмак: Україна планує виготовляти власні засоби ППО
Україна має намір організувати виробництво власних систем протиповітряної оборони
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Для роботи над власними системами ППО, до України приїдуть відповідні спеціалісти.
"Є дуже фундаментальне рішення, яке почнемо реалізовувати дуже скоро. Незабаром до нас прибудуть фахівці, які розроблятимуть план щодо власного виробництва всього, що нам потрібно, насамперед засобів ППО", - розповів Андрій Єрмак.
- 29 червня в Україні офіційно припинили діяльність державного концерну "Укроборонпром". Натомість утворено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість".
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