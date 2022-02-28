ЄС допоможе Україні розвідданими з власного супутникового центру, - Боррель

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Reuters.



За його словами, Євросоюз звернувся до свого супутникового центру в Мадриді з проханням надавати Україні розвідувальні дані про переміщення російських військ, а країни ЄС налаштовані на подальше збільшення двосторонньої військової підтримки Києва.



Жозеп Боррель заявив на пресконференції, що санкції, запроваджені проти Росії, будуть коштувати Європі.



"Але ми повинні бути готові заплатити ціну, інакше нам доведеться заплатити набагато вищу ціну в майбутньому. Відносини з Росією більше не визначатимуться торгівлею", - сказав Боррель.



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