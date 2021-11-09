ЄС офіційно виключив Україну із "зеленого списку" для подорожей

Список опубліковано на сайті Ради ЄС.



"Рада виключила Сінгапур і Україну зі списку країн, з яких потрібно зняти обмеження на подорожі", - йдеться у заяві.



"Зелений" перелік переглядають кожні два тижні та, за потреби, оновлюють. До нього потрапляють країни, з якими ЄС рекомендує державам-членам поступово відкривати кордони у зв'язку з позитивною ситуацією з COVID-19.



Країни, які не увійшли в перелік безпечних для подорожей, підпадають під обмеження на мандрівки з туристичною метою.



Проте остаточне рішення про дозвіл на в'їзд кожна європейська країна робитиме окремо.



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