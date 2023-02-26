ЄС оголосив про додаткові санкції проти ПВК Вагнера за порушення прав людини в Україні та Африці
Рада Європи запровадила санкції щодо 11 осіб і 7 організацій, які пов'язані з російською ПВК Вагнера, за порушення прав людини в країнах, де діє компанія
Про це мовиться на сайті Ради Європи.
Рада Європи додає 11 осіб і 7 організацій, які пов'язані з ПВК Вагнера, до санкційних списків ЄС.
"Діяльність групи Вагнера є загрозою для людей у країнах, де вони працюють, і для Європейського Союзу. Вони ставлять під загрозу міжнародний мир і безпеку, оскільки не діють у жодному правовому полі. ЄС сповнений рішучості продовжувати вживати відчутних заходів проти порушень міжнародного права. Ми скрізь відстоюємо права людини", - ствердив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.
Вісім осіб і сім організацій, пов’язаних з ПВК, були додані до списку блоку для заморожування активів і заборони на поїздки відповідно до Глобального режиму санкцій ЄС щодо прав людини. Одна особа потрапила під режим санкцій щодо Малі, а ще двоє були внесені до списку за дії, пов’язані з діяльністю в Україні.
- Нагадаємо, країни Європейського Союзу пізно ввечері в п'ятницю погодили десятий пакет санкцій проти Росії, який символічно ухвалили рівно через рік із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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