Про це мовиться на сайті Ради Європи.

Рада Європи додає 11 осіб і 7 організацій, які пов'язані з ПВК Вагнера, до санкційних списків ЄС.

"Діяльність групи Вагнера є загрозою для людей у ​​країнах, де вони працюють, і для Європейського Союзу. Вони ставлять під загрозу міжнародний мир і безпеку, оскільки не діють у жодному правовому полі. ЄС сповнений рішучості продовжувати вживати відчутних заходів проти порушень міжнародного права. Ми скрізь відстоюємо права людини", - ствердив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Вісім осіб і сім організацій, пов’язаних з ПВК, були додані до списку блоку для заморожування активів і заборони на поїздки відповідно до Глобального режиму санкцій ЄС щодо прав людини. Одна особа потрапила під режим санкцій щодо Малі, а ще двоє були внесені до списку за дії, пов’язані з діяльністю в Україні.