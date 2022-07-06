ЄС остаточно визнав ядерну й газову енергетику "зеленими" технологіями

Про це інформує Bloomberg.

Законодавці Європейського Союзу проголосували за звану таксономію, приєднання природного газу і атомної енергетики до екологічних інвестицій. Регулювання почне діяти на початку 2023 року.

"Голосування означає, що нові газові заводи зможуть отримати свіжий пул грошей від екологічних, соціальних і управлінських інвесторів, хоча протягом обмеженого часу і лише тоді, коли ці потужності замінять вугільні станції. Це також послужить поштовхом для ядерного сектору Європи, що бореться, який такі країни, як Франція, рекламували як джерело енергії з низьким вмістом вуглецю, яке має вирішальне значення для заміни російського викопного палива", - йдеться в повідомленні.

Після вторгнення РФ в Україну роль газу, як перехідного палива на фоні стрімкого зростання цін і загрози скорочення постачання, стала під сумнівом.

"Оскільки правомочність таксономії ядерної енергії та природного газу є не лише політичною, але й науковою суперечкою, ми б віддали перевагу, якби парламент вирішив не включати ці види діяльності в таксономію", - сказав головний виконавчий директор German Investment Томас Ріхтер.

Європейська комісія запровадила:

Заводи мають отримати дозвіл на будівництво до 2030 року, а до кінця 2035 року перейти на відновлювані або низьковуглецеві гази.

Нові електростанції, які отримають дозвіл на будівництво до 2045 року, мають не завдавати значної шкоди довкіллю та водним ресурсам.

Можуть отримати тимчасову зелену позначку газові проєкти, які замінюють вугілля та викидають не більше 270 г CO2-еквівалента на кіловат-годину, або якщо річні викиди не перевищують 550 кг на кіловат-годину протягом 20 років.

Фондам необхідно посилити розкриття інформації для інвесторів.

Австрія та Люксембург планують оскаржити це ішення ЄК, хоча це може зайняти роки.

"Цілком очевидно, що ні атомна енергетика, ні викопний газ не мають нічого спільного зі стійкістю. Ми, природно, будемо кидати виклик. Ми вже зробили підготовку, і Люксембург оголосив, що приєднається до нас", - заявила міністерка енергетики Австрії Леонора Гевесслер.

Міністр енергетики України Герман Галущенко взяв участь у експертній дискусії високого рівня "Зелена енергетика для відновлення післявоєнної України" ("Renewables to power post-war Ukraine"), що відбулася сьогодні в Брюсселі у режимі онлайн.

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