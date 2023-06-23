ЄС пішов на поступки Угорщині заради ухвалення 11 пакету санкцій проти РФ, - Bloomberg
Євросоюз дозволив Угорщині імпортувати товари та послуги з Росії, які необхідні для обслуговування метрополітену в Будапешті
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними американської агенції, ЄС має намір зробити для Угорщини виняток у своєму останньому пакеті санкцій проти Росії, щоб дозволити імпорт товарів та послуг, необхідних для обслуговування будапештського метро.
Відповідно до документів, з якими ознайомилася Bloomberg, санкції, які були підтримані державами-членами 21 червня, передбачають винятки. Зокрема Угорщина отримає можливість імпортувати з РФ скло, певні типи машин та деяких клапанів, а також отримувати відповідну технічну допомогу. Загалом до переліку можуть увійти до 14 підсанкційних товари.
Запчастини потрібні для роботи потягів, які курсують на трьох лініях метро Будапешта. Вагони метрополітену обслуговує російська фірма "Метровагонмаш, яка потрапила під санкції США на початку 2023 року.
Угорщина тривалий час блокувала ухвалення 11 пакету санкцій ЄС проти Росії.
- 21 червня посли країн ЄС узгодили новий пакет санкцій проти Росії, який передбачає усунення лазівок, що допомагають обходити раніше накладені обмеження.
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