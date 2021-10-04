ЄС планує розширити санкційний список проти РФ за окупацію Криму, - журналіст

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Юзвяк.

За інформацією журналіста, санкції планують запровадити проти восьми суддів і прокурорів з Криму, які ухвалювали "політично вмотивовані рішення" щодо тих, хто не погодився з окупацією півострова.

Рішення планують ухвалити 11 жовтня.

Санкції передбачають обмеження на поїздки, заморожування активів і заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів фізичним особам і організаціям.