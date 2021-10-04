ЄС планує розширити санкційний список проти РФ за окупацію Криму, - журналіст
Посли ЄС вирішили додати вісьмох людей до санкційного списку за порушення територіальної цілісності України
Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Юзвяк.
За інформацією журналіста, санкції планують запровадити проти восьми суддів і прокурорів з Криму, які ухвалювали "політично вмотивовані рішення" щодо тих, хто не погодився з окупацією півострова.
Рішення планують ухвалити 11 жовтня.
Санкції передбачають обмеження на поїздки, заморожування активів і заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів фізичним особам і організаціям.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.45
Купівля 26.45Продаж 26.67
-
EUR
Купівля 30.62Продаж 31.02
- Актуальне
- Важливе