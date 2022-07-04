Про це інформує ВВС з посиланням на заяву голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн на конференції у Лугано.

Платформа покликана визначати масштаби втрат та потреб України, а також розміри допомоги, яку може надати країні Євросоюз.

"З початку війни Європейський Союз мобілізував близько €6,2 млрд як фінансову підтримку. І готовий надати більше. Ми будемо значною мірою залучені до середньострокової та довгострокової реконструкції", - пообіцяла очільниця Єврокомісії.

За її словами, метою Москви є військове, політичне та економічне знищення України. Фон дер Ляєн заявила, що Росія хоче підірвати саме існування України як держави, і цього не можна допустити.

"Я вірю у європейське майбутнє України. Ви можете змінити цю країну на краще, і це буде вашою остаточною перемогою. Вільна та життєрадісна Україна. Суверенна Україна, нарешті возз’єднана з нашою європейською родиною", - зазначила вона.

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