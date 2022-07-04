ЄС планує створити платформу для координації відновлення України, - фон дер Ляєн
Європейський Союз має намір створити платформу для координації дій щодо відновлення України після війни з РФ
Про це інформує ВВС з посиланням на заяву голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн на конференції у Лугано.
Платформа покликана визначати масштаби втрат та потреб України, а також розміри допомоги, яку може надати країні Євросоюз.
"З початку війни Європейський Союз мобілізував близько €6,2 млрд як фінансову підтримку. І готовий надати більше. Ми будемо значною мірою залучені до середньострокової та довгострокової реконструкції", - пообіцяла очільниця Єврокомісії.
За її словами, метою Москви є військове, політичне та економічне знищення України. Фон дер Ляєн заявила, що Росія хоче підірвати саме існування України як держави, і цього не можна допустити.
"Я вірю у європейське майбутнє України. Ви можете змінити цю країну на краще, і це буде вашою остаточною перемогою. Вільна та життєрадісна Україна. Суверенна Україна, нарешті возз’єднана з нашою європейською родиною", - зазначила вона.
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